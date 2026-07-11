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Por Redacción Red43

Una sangrienta venganza: abrieron la puerta a patadas, entraron a la casa y lo mataron a golpes

Había sangre hasta en las paredes de la vivienda. El crimen fue ejecutado por tres hombres, uno de los cuales se entregó. Un pueblo conmovido. 
Por Redacción Red43

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Un hombre de 36 años fue asesinado a golpes en su casa de Pico Truncado por varios individuos. El violento suceso ocurrió en la madrugada de este viernes y uno de los sospechosos se entregó en una comisaría. La víctima, Mario Daniel Quiroga, fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en la calle Mitre al 513. El ataque ocurrió alrededor de las 03:20 y fue perpetrado por tres hombres que derribaron la puerta a patadas.

 

El cuerpo presentaba signos de extrema violencia y yacía en el ingreso al dormitorio rodeado de manchas rojizas en el suelo y las paredes. Los investigadores estiman que se trató de una sangrienta venganza.

 

Debido a la falta de disponibilidad de efectivos policiales por el conflicto salarial que desde hace varias semanas se registra en esa fuerza de seguridad, el personal de Gendarmería Nacional fue el primero en arribar al lugar y constatar la gravedad de la situación.

 

Las primeras investigaciones señalan que el ataque fue perpetrado por un grupo de tres hombres que irrumpieron en el predio derribando puertas a las patadas hasta dar con la víctima.

 

Dos de ellos actuaron con capuchas, mientras que un tercero lo hizo a cara descubierta. La violencia del hecho sugiere que el ataque fue planificado y ejecutado con extrema saña.

 

Dos horas después del asesinato, un individuo de apellido Aguirre, de 30 años, se presentó de forma espontánea ante la dependencia policial confesando su autoría, mientras la División de Investigaciones (DDI) local se ocupó de relevar los videos de cámaras de seguridad para identificar a los demás prófugos.

 

Personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar del hecho y se ordenó la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa de la muerte. Se espera que las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona aporten datos clave para dar con los otros dos sospechosos.

 

 

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