Los pilares del "entrenamiento invisible" en el powerlifting

Levantar cientos de kilos en una tarima de competición exige mucho más que pasar horas frente a una barra de hierro. En el deporte de alto rendimiento, lo que sucede fuera del gimnasio puede ser el factor decisivo entre romper un récord o sufrir una lesión frustrante.

Joaquín López Boyraz, atleta de Powerlifting y profesor en el gimnasio Centro de Entrenamiento Apolo, comentó en una entrevista exclusiva en Red43 sobre los pilares del entrenamiento para un competidor de esta disciplina, arrojando luz sobre un concepto clave: el "entrenamiento invisible".

La regla de los tres pilares

Para López Boyraz, el éxito en la disciplina de fuerza no es una cuestión de azar, sino de un equilibrio biológico estricto. La preparación se sostiene sobre tres bases fundamentales que no pueden funcionar de manera aislada.

"Los tres pilares son el entrenamiento, descanso y alimentación, se correlacionan los tres. Vos no podés entrenar, descansar bien y no comer bien porque te venís abajo. Aunque entrenes y descanses bien, si no comes te venís abajo igual", advirtió el deportista.

Esta interdependencia marca el ritmo del progreso. Cuando un atleta exige al máximo su sistema neuromuscular, el cuerpo necesita nutrientes y tiempo para reconstruir las fibras musculares. Si la nutrición falla, todo el esfuerzo en el gimnasio se pierde.

Qué es el "entrenamiento invisible"

El concepto va más allá de contar calorías o dormir ocho horas. Implica una conducta integral que abarca el bienestar general del competidor, incluyendo un factor que muchas veces se pasa por alto en las rutinas exigentes: la estabilidad emocional.

"Eso se le llama el entrenamiento invisible también. El alimentarte bien, el cuidar tu descanso y tu salud mental", explicó Joaquín, conectando directamente el rendimiento físico con la psicología del atleta.

El enemigo silencioso: la rutina diaria

Uno de los mayores desafíos para los deportistas amateurs y de elite en la región es compatibilizar la pasión deportiva con las obligaciones laborales y el ritmo de vida actual. El estrés cotidiano genera un desgaste silencioso que afecta de forma directa la capacidad de recuperación del cuerpo.

López Boyraz compartió cómo vive esta realidad en carne propia, dividiendo sus jornadas entre sus clases y su propia preparación para los torneos nacionales: "En mi caso yo trabajo también en el gimnasio, cuando uno está a las chapas todo el día, eso también puede jugar en contra a la hora de la recuperación".

El mensaje del atleta esquelense es claro para quienes buscan superarse en los deportes de fuerza: acumular horas de gimnasio no sirve de nada si el estilo de vida no acompaña. "Así que sí, el descanso y la alimentación es muy importante", concluyó, dejando en claro que la verdadera fuerza se construye cuando la barra ya se ha dejado en el piso.

T.B