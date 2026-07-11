-3°
-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinChubutRed43
11 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin celebró el 9 de Julio con un emotivo acto e inauguró el Paseo de la Independencia

El intendente Héctor Ingram encabezó la ceremonia oficial por el 210° aniversario de la gesta patria. Convocó a la unidad comunitaria y se presentó un nuevo espacio público diseñado para recorrer la historia nacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó adelante este miércoles el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en una ceremonia que reunió a autoridades, instituciones, vecinos, banderas de ceremonia y expresiones artísticas de la comunidad para rendir homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.

 

El encuentro estuvo marcado por el respeto a los símbolos patrios, la participación de los talleres de danzas Pellu Weche y Purrun Yapen, y la inauguración del Paseo de la Independencia, un espacio pensado para invitar a vecinos y visitantes a recorrer los principales acontecimientos y protagonistas del proceso independentista argentino.

 

Durante su mensaje, el intendente Héctor Ricardo Ingram convocó a reflexionar sobre el verdadero significado de la independencia en la actualidad y el rol que cada ciudadano ocupa en la construcción de una comunidad mejor.

 

"El 9 de Julio de 1816 no fue solo la firma de un acta. Fue la decisión de un grupo de argentinos de hacerse cargo de su destino."
Asimismo, destacó que los desafíos de hoy requieren el mismo compromiso colectivo que inspiró a los congresales de Tucumán.
"La independencia que celebramos hoy no es solo política. Es la independencia de poder trabajar y que alcance; de educar a nuestros hijos sin miedo; de que cada pueblo pueda decidir y gestionar lo propio para vivir mejor."
En otro tramo de su discurso, el jefe comunal remarcó que los valores patrios se sostienen con acciones cotidianas.
"Esa es la independencia que nos toca defender ahora. No con espadas, sino con trabajo, con diálogo y con responsabilidad."
Finalmente, dejó un mensaje de unidad para toda la comunidad.
"En tiempos donde todo parece dividirnos, el 9 de Julio nos recuerda lo único que siempre nos unió: la Argentina."

 

La jornada concluyó con un reconocimiento a quienes participaron de la organización y de las presentaciones artísticas, renovando la invitación a la comunidad a visitar el Paseo de la Independencia, una propuesta que pensada para fortalecer el sentido de pertenencia a través del conocimiento de los hechos y protagonistas que hicieron posible el nacimiento de nuestra Nación.

 


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una sangrienta venganza: abrieron la puerta a patadas, entraron a la casa y lo mataron a golpes
2
 La influencer con una vida de lujos y una familia ideal: su hijo la denunció por maltrato
3
 El funcionario que duró un mes en el cargo: manejaba borracho con 2,26 gramos de alcohol en sangre
4
 ¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?
5
 Diseños personalizados y texturas únicas: la propuesta de Lanalinda Tejidos
1
 Tecka celebró su 105° aniversario con firmas de convenios para infraestructura y viviendas
2
 Capacitan a operarios municipales para el uso de la nueva motoniveladora
3
 Chubut y CONICET abren la convocatoria 2026 para becas doctorales cofinanciadas
4
 Feriarte Esquel cerró una edición positiva para los proyectos de diseño independiente
5
 El balance de Mica Pérez Cocinera tras las jornadas de Feriarte
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -