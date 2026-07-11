Trevelin celebró el 9 de Julio con un emotivo acto e inauguró el Paseo de la Independencia

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó adelante este miércoles el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en una ceremonia que reunió a autoridades, instituciones, vecinos, banderas de ceremonia y expresiones artísticas de la comunidad para rendir homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.

El encuentro estuvo marcado por el respeto a los símbolos patrios, la participación de los talleres de danzas Pellu Weche y Purrun Yapen, y la inauguración del Paseo de la Independencia, un espacio pensado para invitar a vecinos y visitantes a recorrer los principales acontecimientos y protagonistas del proceso independentista argentino.

Durante su mensaje, el intendente Héctor Ricardo Ingram convocó a reflexionar sobre el verdadero significado de la independencia en la actualidad y el rol que cada ciudadano ocupa en la construcción de una comunidad mejor.

"El 9 de Julio de 1816 no fue solo la firma de un acta. Fue la decisión de un grupo de argentinos de hacerse cargo de su destino."

Asimismo, destacó que los desafíos de hoy requieren el mismo compromiso colectivo que inspiró a los congresales de Tucumán.

"La independencia que celebramos hoy no es solo política. Es la independencia de poder trabajar y que alcance; de educar a nuestros hijos sin miedo; de que cada pueblo pueda decidir y gestionar lo propio para vivir mejor."

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal remarcó que los valores patrios se sostienen con acciones cotidianas.

"Esa es la independencia que nos toca defender ahora. No con espadas, sino con trabajo, con diálogo y con responsabilidad."

Finalmente, dejó un mensaje de unidad para toda la comunidad.

"En tiempos donde todo parece dividirnos, el 9 de Julio nos recuerda lo único que siempre nos unió: la Argentina."

La jornada concluyó con un reconocimiento a quienes participaron de la organización y de las presentaciones artísticas, renovando la invitación a la comunidad a visitar el Paseo de la Independencia, una propuesta que pensada para fortalecer el sentido de pertenencia a través del conocimiento de los hechos y protagonistas que hicieron posible el nacimiento de nuestra Nación.



T.B