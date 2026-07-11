Esquel: así es el cronograma de actividades infantiles y familiares de este sábado

La oferta cultural y de entretenimiento de la ciudad presenta alternativas dinámicas orientadas al público infantil y familiar durante este fin de semana. El Centro Cultural Melipal concentra las principales actividades de la jornada vespertina, reuniendo a talleristas, narradores y entidades culturales independientes con propuestas pensadas para incentivar la creatividad, la lectura y la expresión corporal de los niños locales.

La grilla para este sábado 11 contempla un cronograma continuado que se iniciará a media tarde, segmentado por franjas de edad para garantizar una mejor dinámica pedagógica en cada una de las presentaciones programadas.

Expresión corporal, ritmo y juegos sobre el escenario

El inicio de la jornada lúdica estará enfocado en los aspectos rítmicos y visuales de la puesta en escena. A partir de las 16:30 hs, se abrirán las puertas para niños de 6 a 10 años que deseen sumarse al Taller “¡Pum! ¡Crash! ¡Zzz!”. La actividad estará bajo la coordinación técnica de Agustín Peralta y Victoria Messina (TAMFI), quienes plantean una consigna clara de exploración artística: ¡El ritmo se puede escuchar pero también ver!.

Inmediatamente después, el espacio teatral tomará el protagonismo de la tarde. Desde las 17:00 hs, se dará lugar a los chicos de 8 a 12 años con el desarrollo del Taller “Juegos teatrales”. Esta propuesta formativa y recreativa contará con la guía del tallerista Fernando Silvestri (TAMFI), buscando brindar herramientas de actuación básicas y promover el trabajo grupal y la espontaneidad a través del juego.

Narración oral contemporánea y rincón literario

La segunda mitad de la tarde se enfocará en el universo literario y la narración de historias para públicos transversales. A las 18:00 hs, se presentará una función apta para toda la familia a partir de 4 años, titulada CUATRO. El espectáculo estará a cargo de Pía Cuentacuentos, una reconocida referente del sector que utiliza la técnica de narración oral con objetos para capturar la atención de los más pequeños. En esta ocasión, la puesta constará de cuatro cuentos con chanchos, ovejas y fantasmas, entrelazando humor y fantasía.

En paralelo a las funciones de sala y los talleres expresivos, los asistentes contarán con un punto de encuentro permanente diseñado para fomentar el hábito de la lectura en entornos comunitarios. Durante la jornada estará disponible el Rincón de lectura: Biblioteca Popular Tolkeyen, donde se dispondrá de un catálogo seleccionado de textos y material ilustrado para que grandes y chicos compartan un momento de esparcimiento literario.



Las propuestas cuentan con el respaldo de la Secretaría de Cultura y el Municipio de Esquel, asegurando alternativas culturales accesibles dentro del ejido urbano.

T.B