°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad 28 de junio
08 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?

Con entrada libre y gratuita, el barrio 28 de Junio celebrará su 45° aniversario con dos jornadas. Enterate los detalles en la nota. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El barrio 28 de Junio se prepara para celebrar su 45° aniversario con una gran fiesta popular que reunirá a vecinos, artistas y feriantes locales durante dos jornadas en el Club Independiente. Las actividades se desarrollarán los días 11 y 12 de julio, desde las 16, con entrada libre y gratuita.

 

La propuesta incluirá espectáculos musicales, presentaciones de ballets y grupos de danza, además de la participación de emprendedores y feriantes, con el objetivo de compartir un espacio de encuentro para toda la comunidad.

 

La primera jornada, el sábado 11 de julio, comenzará con una clase de baileterapia y continuará con las presentaciones de Purrum Piuké, Luisa y Pedro con folklore argentino y chileno, Lucas Alexis, Karmezzy, Sin Remedio y el cierre estará a cargo de Palan-K.

 

Los festejos continuarán el domingo 12 de julio con una variada programación artística. Se presentarán La Convenida, el taller de folklore La Herencia, la Escuela de Danzas Alemanas Ein Prosit, el Conjunto de Danzas Folklóricas El Reencuentro, el instituto de Arte Nativo Ayehuen, Anay Piuké, Los Picapiedras junto a Danzar al Alba, El Rejunte Chamamecero, 3 Rockers, el Ballet Independencia, Anónimos y Miguelito y su Acordeón.

 

Desde la organización invitaron a los vecinos de Esquel a sumarse a los festejos y disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia, en el marco de un nuevo aniversario de uno de los barrios históricos de la ciudad.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Policía dio a conocer el parte oficial del trágico choque camino a Aldea Escolar
2
 Karina Paola Alvarado QEPD
3
 Un automovilista chocó contra un árbol bajo la lluvia y debió ser rescatado
4
 Una escopeta “tumbera”, machete, hacha y dos cuchillos: la pelea de 2 familias para quedarse con un basural
5
 El Rotary Club Esquel tiene nueva presidenta y renovó su comisión directiva
1
 Sierra Colorada y Lago Rosario avanzan en estrategias para el cuidado del bosque comunitario
2
 Vacaciones de invierno: dos estrenos animados para disfrutar en familia
3
 “Cleopatra” y “Nagham”, dos propuestas para disfrutar la danza en Esquel
4
 El giro de Fiscalía en un caso de homicidio: de la acusación inicial a una condena por exceso en la defensa
5
 Alerta en el Parque Nacional Los Alerces: un derrumbe obligó a cerrar un tramo de la Ruta 71
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -