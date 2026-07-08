¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?

El barrio 28 de Junio se prepara para celebrar su 45° aniversario con una gran fiesta popular que reunirá a vecinos, artistas y feriantes locales durante dos jornadas en el Club Independiente. Las actividades se desarrollarán los días 11 y 12 de julio, desde las 16, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá espectáculos musicales, presentaciones de ballets y grupos de danza, además de la participación de emprendedores y feriantes, con el objetivo de compartir un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La primera jornada, el sábado 11 de julio, comenzará con una clase de baileterapia y continuará con las presentaciones de Purrum Piuké, Luisa y Pedro con folklore argentino y chileno, Lucas Alexis, Karmezzy, Sin Remedio y el cierre estará a cargo de Palan-K.

Los festejos continuarán el domingo 12 de julio con una variada programación artística. Se presentarán La Convenida, el taller de folklore La Herencia, la Escuela de Danzas Alemanas Ein Prosit, el Conjunto de Danzas Folklóricas El Reencuentro, el instituto de Arte Nativo Ayehuen, Anay Piuké, Los Picapiedras junto a Danzar al Alba, El Rejunte Chamamecero, 3 Rockers, el Ballet Independencia, Anónimos y Miguelito y su Acordeón.

Desde la organización invitaron a los vecinos de Esquel a sumarse a los festejos y disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia, en el marco de un nuevo aniversario de uno de los barrios históricos de la ciudad.

MA