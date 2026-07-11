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11 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Hoya da inicio a la temporada invernal 2026

En la jornada de hoy se habilitaron los medios de elevación y servicios del cerro. Autoridades locales y operadores turísticos prevén un importante flujo de visitantes para este fin de semana.
Por Redacción Red43

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La consolidación de la cordillera chubutense como destino de referencia para los deportes de invierno vive hoy una jornada fundamental. El Centro de Actividades de Montaña La Hoya concreta formalmente su apertura oficial para la temporada invernal 2026, un hito esperado tanto por los prestadores de servicios turísticos como por los aficionados locales y nacionales a las disciplinas de nieve.

 

La jornada de este sábado marca el inicio formal de las operaciones en los distintos niveles del cerro. Este lanzamiento técnico y comercial representa el núcleo de la actividad económica invernal para la ciudad de Esquel y las localidades de la Comarca Andina, dinamizando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio minorista.

 

Infraestructura y condiciones para el inicio de actividades

 

Las semanas previas a la inauguración estuvieron marcadas por intensos trabajos de acondicionamiento de los medios de elevación, mantenimiento de la infraestructura de seguridad en pistas y la puesta a punto de los paradores gastronómicos de altura. De acuerdo con los reportes de los equipos técnicos del complejo, las recientes precipitaciones y el trabajo de pisado de nieve permitieron asegurar una base óptima en los sectores clave para garantizar la transitabilidad y el disfrute de los usuarios desde las primeras horas de hoy.

 

El centro invernal destaca por sus características geográficas singulares, las cuales ofrecen una orientación que preserva la calidad de la nieve durante un período más prolongado en comparación con otros complejos de la Patagonia. Esta ventaja competitiva sitúa a La Hoya en una posición estratégica dentro del mercado nacional e internacional de esquí y snowboard.

 

Impacto en la economía regional y proyecciones

 

El lanzamiento formal de la temporada coincide con el inicio de los recesos invernales en las principales jurisdicciones del país, lo que genera proyecciones optimistas respecto al nivel de ocupación en Esquel durante la segunda quincena del mes. Los operadores turísticos subrayan que la conectividad y la diversificación de la oferta recreativa complementaria —como la gastronomía regional y los paseos históricos de la zona— actúan como factores determinantes para la llegada de visitantes.

 

A partir de este fin de semana, los servicios de escuela de esquí, alquiler de equipos y atención al público quedan formalmente operativos bajo los protocolos de seguridad vigentes. Las autoridades municipales y los administradores del centro invernal instaron a los asistentes a consultar los partes de diario del cerro antes de realizar el ascenso, asegurando una experiencia previsible y segura en la montaña.

 

T.B

 

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