Esquel: llega un nuevo encuentro del ciclo de cine y filosofía en el Melipal

Las alternativas de recreación y debate cultural en la ciudad suman una propuesta orientada al pensamiento crítico y la apreciación del cine independiente internacional. Este fin de semana, el auditorio local se convertirá en un espacio de encuentro para la comunidad interesada en analizar las narrativas visuales contemporáneas y el impacto de las problemáticas sociales en la gran pantalla.

El taller de cine y filosofía; “Lo que una imagen puede” te invita a la proyección y al análisis de Tres Kilómetros al fin del mundo (2024) de Emanuel Pârvu. El espacio propone ir más allá del simple visionado del largometraje, abriendo un debate posterior guiado por las herramientas reflexivas del pensamiento filosófico.

Una trama que confronta la belleza natural y la opresión social

La obra seleccionada para esta ocasión aborda temáticas complejas en torno a la intolerancia y los prejuicios arraigados dentro de comunidades aisladas. La sinopsis oficial detalla los ejes del relato: Adi regresa a su pueblo natal para pasar las vacaciones antes de comenzar la escuela en Tulcea. Sin embargo, una madrugada es brutalmente golpeado, víctima de una agresión homofóbica. Este hecho desencadena una historia en la que su identidad sexual es puesta en cuestión por una comunidad que, en medio de la deslumbrante belleza natural del delta del Danubio, intenta borrar aquello que lo constituye.

Uno de los puntos estéticos e ideológicos más destacados de la realización es el uso que se le asigna al entorno geográfico donde transcurren las acciones de los personajes. Emanuel Pârvu convierte ese paisaje idílico de ríos, juncales y bañados iluminados por el agua y el sol en un escenario opresivo. De este modo, la naturaleza, lejos de ofrecer refugio, se vuelve parte de una atmósfera asfixiante, donde el viento, el silencio y la inmensidad del paisaje acompañan el peso de la violencia.

Datos del evento, horarios y reservas

La función se encuentra encuadrada dentro de las producciones que exigen la madurez de los espectadores debido a la crudeza de su planteamiento argumental. La organización indicó que la propuesta está recomendada para público joven/adulto, contando con una duración: 105 minutos.

El encuentro bajo el CICLO DE CINE Y FILOSOFÍA: TRES KILÓMETROS AL FIN DEL MUNDO se desarrollará bajo el siguiente cronograma y pautas de acceso:

Fecha: Domingo 12 de Julio

Horario: 18 hrs

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal

Valor de la Entrada: $ 6000

Vía para Reservas: 2945595635

Los cupos para participar de la proyección y el foro de discusión posterior son limitados según la capacidad de la sala del centro cultural, por lo que se recomienda a los interesados contactarse previamente al número telefónico asignado para asegurar su lugar en la platea.

T.B