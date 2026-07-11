Feriarte Esquel: Amis Esquel impulsa el concepto de barras temáticas y catering interactivo

El fortalecimiento de la economía autogestiva en la región cordillerana no solo depende de la manufactura tradicional, sino también de la capacidad de los productores para identificar nuevas demandas de consumo y ofrecer formatos innovadores. En este escenario, el sector gastronómico local viene experimentando una transformación hacia servicios más dinámicos e interactivos, diseñados específicamente para complementar celebraciones y encuentros sociales.

Un reflejo de esta tendencia quedó evidenciado durante las actividades de la última semana. Todo esto se dio en el contexto del tercer dia de la feria, Feriarte hecha los dias 8, 9 y 10 de julio. El evento, desarrollado en la ciudad de Esquel, funcionó como una plataforma de exposición y testeo de mercado para diversas firmas independientes de la localidad.

Innovación en el servicio: la experiencia del consumidor

Entre las propuestas comerciales que se presentaron en los stands del complejo feriarte, se destacó la firma gastronómica Amis Esquel. A diferencia del expendio de productos cerrados tradicionales, el proyecto basa su identidad en estructuras modulares que permiten al cliente interactuar directamente con el menú.

"Nosotros somos de Amis Esquel, nuestro emprendimiento. Hoy trajimos una barra de mini-donuts y mini-cookies, que alrmas tu bandejita con topping, salsa, y bueno, nos dedicamos básicamente a eso", explicaron los responsables del proyecto respecto a la modalidad de atención desplegada durante las jornadas. Este enfoque busca aportar un valor agregado basado en la personalización inmediata del consumo.

El rol social y comercial de las ferias invernales

El análisis del comportamiento del consumidor y la afluencia de público es una constante analizada por los expositores para planificar sus calendarios anuales. Para los emprendimientos enfocados en la logística de eventos, las ferias comunitarias representan una oportunidad clave de visibilización ante potenciales clientes residenciales, sirviendo además como alternativa de esparcimiento para la población local durante el receso de invierno.

"Hubo mucha gente circulando y viendo más que nada los espectáculos en ventas, no tanto como otras ferias, pero siempre es positivo que hayan espacios para dar a conocer los emprendimientos como los nuestros, por ahí estamos más enfocados a ir a eventos y demás, pero también está bueno tener una que la gente tenga para salir a disfrutar estos días, que no se pueden ir tal vez de vacaciones, venir acá", señalaron desde Amis Esquel. La declaración pone de relieve el doble propósito de Feriarte: actuar como dinamizador comercial para el sector privado independiente y como punto de encuentro accesible para la comunidad local.

Diversificación del catálogo y canales de comercialización digital

La sustentabilidad económica de los proyectos autogestivos actuales radica en la diversificación de la oferta. La capacidad de transicionar entre opciones dulces y saladas permite a este tipo de pymes locales ampliar su segmento de clientes y ofrecer coberturas integrales para distintos perfiles de eventos corporativos o familiares.

La propuesta de la firma no se limita exclusivamente a la repostería. Según detallaron sus creadores, el catálogo técnico actual es amplio: "Aparecemos en Facebook como Amis Esquel y en Instagram como @amis.esquel, y ahí pueden encontrar todas las opciones que tenemos, nos dedicamos a barras para eventos, tenemos de mini-donuts, de panchos, de picadas, así que ahí nos pueden encontrar y está toda la información". La consolidación de estas plataformas virtuales surge como una herramienta indispensable para garantizar la continuidad operativa del negocio más allá de las fechas de exposición presencial en el ejido urbano.

T.B