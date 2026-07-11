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Por Redacción Red43

Capacitan a operarios municipales para el uso de la nueva motoniveladora

Seis trabajadores de Espacios Públicos se instruyeron en conducción y mantenimiento preventivo junto a técnicos de Econovo. La maquinaria fue adquirida íntegramente con recursos locales.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel avanza con la puesta en funcionamiento de la nueva motoniveladora adquirida con fondos municipales. En ese marco, seis operarios de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental participaron de una capacitación integral brindada por representantes de la empresa Econovo, quienes llegaron a la ciudad para instruir al personal en el correcto uso de la maquinaria.

 

La formación contempló no solo la conducción de la motoniveladora, sino también el conocimiento de su funcionamiento integral, las tareas de cuidado, mantenimiento preventivo y las buenas prácticas de operación, con el objetivo de garantizar un uso eficiente del equipo y maximizar su vida útil.

 

El intendente Matías Taccetta destacó que la incorporación de nueva maquinaria debe ir acompañada de la capacitación permanente de los trabajadores municipales.

 

"Cada inversión que realizamos con recursos de los vecinos tiene que estar respaldada por la formación de nuestro personal. Contar con operarios capacitados significa cuidar el patrimonio municipal, trabajar con mayor seguridad y brindar un mejor servicio a toda la comunidad", expresó.

 

Asimismo, el mandatario municipal remarcó el esfuerzo económico que permitió concretar la compra de la motoniveladora.

 

"Esta máquina fue adquirida íntegramente con fondos municipales como parte de una decisión de gestión que prioriza la modernización del parque automotor. Sabemos que durante muchos años no se realizaron inversiones de esta magnitud y hoy estamos recuperando la capacidad operativa del municipio con equipamiento propio que nos permitirá llegar con más eficiencia a cada barrio de Esquel", señaló.

 

Por último, Taccetta sostuvo que la incorporación de tecnología y maquinaria debe complementarse con la profesionalización de los equipos de trabajo.

 

"Invertir en equipamiento es importante, pero invertir en nuestra gente también lo es. Son los trabajadores municipales quienes todos los días utilizan estas herramientas para mejorar la ciudad, por eso es fundamental que cuenten con la capacitación necesaria para aprovechar al máximo cada incorporación", concluyó.

 

T.B

 

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