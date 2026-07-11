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Por Redacción Red43

El balance de Mica Pérez Cocinera tras las jornadas de Feriarte

Con una marcada demanda de panificados tradicionales y repostería de autor, el emprendimiento de Mica Pérez completó su primera participación con un balance positivo.
Por Redacción Red43

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El fortalecimiento de los proyectos autogestivos en la región cordillerana depende de manera directa de la especialización de los productores y de la calidad de sus manufacturas. En el mapa socioeconómico de la ciudad de Esquel, el sector de los panificados de autor y la repostería artesanal se ha transformado en un dinamizador comercial clave, permitiendo a las marcas independientes establecer un contacto directo con los residentes y construir identidad de mercado.

 

Todo esto se dio en el contexto del tercer dia de la feria, Feriarte hecha los dias 8, 9 y 10 de julio. Las tres jornadas consecutivas funcionaron como un espacio de visibilización y comercialización para los realizadores de la zona, quienes enfrentaron las condiciones climáticas de la temporada invernal con una variada oferta de productos regionales en el ejido urbano.

 

Producción artesanal y preferencias de consumo en Esquel

 

Dentro de las propuestas gastronómicas que participaron del evento, la propuesta dirigida por Mica Pérez registró una destacada recepción por parte de los asistentes. El proyecto basa su posicionamiento en la elaboración tradicional de panificados clásicos y pastelería fina, adaptada a los hábitos de consumo locales durante los meses de invierno.

 

"Hola, yo soy Mica Pérez Cocinera, soy famosa en Esquel por las medialunas, y sí, lo que más salió en las ferias fueron las medialunas de manteca y bueno, también todo lo que es pastelería, brownies, cookies", explicaron desde la organización con respecto a la rotación y preferencia de los artículos presentados en su stand ferial.

 

Desempeño comercial y persistencia frente al clima invernal

 

El análisis de la afluencia de público es una variable fundamental para evaluar la sustentabilidad de estas convocatorias de la economía social. Para la elaboradora, esta primera experiencia en el complejo ferial arrojó saldos sumamente favorables, evidenciando que el interés de los vecinos permite sostener la actividad comercial aun bajo contingencias meteorológicas adversas.

 

"En mi puesto me fue muy bien, es la primera vez que estoy y la verdad que es súper positivo, obviamente el último día es el día que más la gente viene, pero súper positivo los tres días, a pesar de la nieve y el frío, la gente lleva", señalaron desde el emprendimiento Mica Pérez Cocinera, ponderando el acompañamiento de la comunidad de Esquel en la jornada de cierre del cronograma oficial.

 

Logística de distribución y canales de comercialización virtual

 

La participación en encuentros comunitarios presenciales funciona como una plataforma de lanzamiento para captar clientes residenciales estables. La continuidad operativa de los emprendimientos independientes actuales radica en su capacidad para transicionar desde la venta estacional en mostrador hacia los servicios programados y la atención personalizada a lo largo de todo el año.

 

Para garantizar el abastecimiento regular de su clientela, el proyecto de Mica Pérez complementa su actividad con un esquema de distribución diaria y una activa presencia en plataformas virtuales. "Tengo redes sociales, vendo a domicilio, llevo por la mañana, por la tarde, y mi Instagram es @micaperez_cocinera", concluyeron, remarcando cómo las herramientas digitales y el servicio de entrega puerta a puerta permiten la consolidación y sustentabilidad del negocio de forma permanente en la región.

 

T.B

 

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