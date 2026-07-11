Diseños personalizados y texturas únicas: la propuesta de Lanalinda Tejidos

El circuito de ferias locales sigue consolidándose como un espacio estratégico para la visibilización y el crecimiento de la economía autogestiva de la región. Durante las últimas jornadas, residentes y visitantes recorrieron los diferentes puestos para tomar contacto directo con los productores, conocer las materias primas utilizadas y adquirir piezas únicas con fuerte impronta identitaria.

Todo esto se dio en el contexto del tercer día de la feria, Feriarte hecha los días 8, 9 y 10 de julio. El evento funcionó como un punto de encuentro para el sector artesanal, permitiendo a los participantes exponer sus catálogos anuales y evaluar el comportamiento de las ventas en un marco de alta concurrencia.

El arte del crochet y la respuesta del público

Entre las propuestas destacadas de esta edición, el diseño textil y los muñecos de apego capturaron la atención de las familias que visitaron el complejo feriarte. Respecto a la experiencia de comercialización y la recepción por parte de la comunidad, Macarena Cárcamo compartió los detalles de su actividad diaria al frente de su marca.

"Mi nombre es Macarena Cárcamo, tengo un emprendimiento de tejidos que se llama Lanalinda Tejidos. Hago muñecos amigurumis, todos tejidos a crochet. En esta edición la verdad estuvo muy lindo, mucha gente, a la gente le gusta venir a la feria y se nota", remarcó la expositora, poniendo de relieve el interés sostenido de los ciudadanos por apoyar las producciones independientes.

Tiempos de producción y las preferencias del mercado

Uno de los factores determinantes para los artesanos es el equilibrio entre el tiempo invertido en el taller y el valor de salida al público. En un contexto donde se buscan alternativas comerciales dinámicas, los objetos de menor escala se posicionan como los favoritos debido a su practicidad y costos competitivos.

"Y lo que más vendo yo en mi caso son llaveros, que son cositas más chiquitas. Al ser cositas más chiquitas y me lleva mucho menos tiempo hacer que peluches grandes, pero no salen tanto como los llaveros que son más accesibles, por ahí son más llamativos también", detalló Cárcamo sobre la dinámica interna de su negocio. La agilidad en el armado resulta clave para mantener el stock disponible: "Y me lleva mucho menos tiempo hacerlo, estos que son chiquitos los hago en 20 minutos, media hora. Los muñecos más grandes, me llevan muchas más horas", diferenció.

La variedad de hilados como estrategia visual

La innovación en el sector del tejido a mano actual está fuertemente ligada a la exploración de nuevos materiales que ofrezcan sensaciones táctiles diferentes a los compradores. La combinación de fibras permite diversificar la oferta y captar distintos perfiles de clientes en una misma jornada de exposición.

"Yo trabajo varios hilados y eso es algo que uso bastante a favor porque cada hilado tiene texturas y tienen cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tejo mucho chenille últimamente, que es muy llamativo porque es aterciopelado. Y por ahí hay gente que le gusta más, no sé, hilo de algodón porque es otra calidad también. También uso acrílicos, es algo más sintético y no tanta fibra natural. Pero la venta está bastante variada, sí, pero como te digo, lo que más vendo son llaveros", analizó la creadora cordillerana respecto a sus materias primas.

Comercialización digital y proyectos personalizados

El crecimiento de los emprendimientos locales hoy se complementa de manera indispensable con el desarrollo de canales virtuales, los cuales permiten romper las barreras geográficas y mantener el vínculo con los clientes más allá de los días de feria presencial. Las redes sociales funcionan como un catálogo abierto las 24 horas y como bitácora de viaje para los creadores itinerantes.

Para quienes desean conocer más sobre los diseños o solicitar piezas a pedido, la emprendedora facilitó sus vías de contacto virtuales oficiales. "Mi Instagram es @lanalindatejidos , me pueden encontrar ahí. Siempre subo contenido, subo fotos, videos de las cosas que hago. Yo también suelo viajar bastante y también me muevo con mis tejidos, así que ahí me pueden encontrar. Hago también trabajos personalizados, así que ahí me pueden encontrar", concluyó Cárcamo, reflejando la flexibilidad y el alcance que caracteriza al movimiento emprendedor actual.

T.B