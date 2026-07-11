Tecka celebró su 105° aniversario con firmas de convenios para infraestructura y viviendas

En el marco del 105° aniversario de Tecka, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado la firma de convenios para la ejecución de importantes obras de infraestructura urbana, habitacional y de servicios públicos destinadas a fortalecer el desarrollo de la localidad y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

El acto tuvo lugar en el Gimnasio Municipal y acompañaron al mandatario el intendente Jorge Seitune; los intendentes Matías Taccetta (Esquel), Oscar Currilén (El Maitén) y Miguel Gómez (Gobernador Costa); el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el titular del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) “Lotería del Chubut”, Ramiro Ibarra; los secretarios de Salud, Sergio Wisky, de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, y de Bosques, Abel Nieves; los subsecretarios de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez; de Cultura, Osvaldo Labastié; y de Asuntos Municipales, Víctor Candia; además del diputado provincial Daniel Hollmann.

Durante la jornada, el Gobernador participó del izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza General Manuel Belgrano y del posterior Tedeum. Asimismo, mantuvo un encuentro con las 18 familias beneficiarias de las viviendas de Cáritas, cuya construcción continúa luego del traspaso de la obra a la Provincia y al Municipio.

También recorrió la obra de 11 viviendas construidas con fondos municipales en el marco del programa “Tecka Mi Hogar”, la remodelación de la Terminal de Ómnibus y participó del descubrimiento de una placa en la plazoleta que recuerda al soldado Fermín Oliveiro.

Pueblos conectados

Durante su discurso, Torres destacó “la identidad que nos dan pueblos como Tecka, que hacen patria a lo largo y ancho de la provincia”, y sostuvo que “hablar de integración también es hablar de igualdad de oportunidades, para que los más chicos puedan quedarse en su ciudad, estudiar, desarrollarse profesionalmente, formar una familia y vivir plenamente y con dignidad”.

“Uno de los convenios que hoy firmamos me pone profundamente orgulloso, y es el de la ampliación de la red de gas”, expresó el mandatario, al remarcar que “gracias a esta obra, Tecka va a ser la primera localidad de Chubut donde todas las familias van a tener acceso a un servicio tan básico y necesario como el gas”.

“Detrás de esa ampliación, que puede parecer una obra menor, hay años de trabajo y decisiones estratégicas. Incluso antes de ser gobernador peleamos para que las plantas compresoras que estaban abandonadas en Rosario llegaran a la provincia y pudieran instalarse”, recordó.

En ese sentido, explicó que “hay muchas obras que no se ven, incluso muy lejos de Tecka, como el empalme del Gasoducto Cordillerano con el Gasoducto San Martín, gracias al cual hoy tenemos factibilidad de gas y nuevas familias podrán acceder por primera vez a este servicio”.

“Hablamos de obras que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares y que financiamos junto con Río Negro y Neuquén. Gracias a ese esfuerzo, hoy hablamos de muchas familias de Tecka que tendrán gas por primera vez, pero también de más de 12 mil familias de toda la región que podrán acceder a un recurso que vienen esperando desde hace muchísimo tiempo”, agregó.

Unidad para seguir creciendo

El Gobernador también puso en valor el trabajo conjunto con el Municipio y destacó la gestión del intendente Jorge Seitune para impulsar proyectos que generen desarrollo y empleo.

“Queremos que Tecka deje de ser un lugar de paso y siga creciendo con más oportunidades. Un ejemplo es la remodelación de la Terminal de Ómnibus, donde se construirán habitaciones y locales comerciales para que emprendedores locales puedan desarrollar sus proyectos y generar más trabajo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que “si no hay trabajo privado, el Estado no tiene herramientas para brindar soluciones habitacionales, ampliar los servicios públicos o seguir fortaleciendo la salud y la educación”.

“Cuando los recursos se administran con responsabilidad y transparencia, alcanzan para hacer obras que durante muchos años parecían imposibles. Hoy estamos demostrando que, incluso en un contexto económico complejo, es posible hacer las cosas bien, trabajando juntos y pensando siempre en los chubutenses”, aseguró.

Identidad chubutense

En otro tramo de su mensaje, Torres llamó a dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la provincia.

“Tenemos que demostrarles a las nuevas generaciones que el que grita más fuerte no necesariamente tiene razón. Este gobernador va a gobernar para todos, sin distinción partidaria, porque lo importante es recuperar y fortalecer la identidad chubutense, independientemente de lo que ocurra a nivel nacional”, afirmó.

Finalmente, convocó a la comunidad “a ponerse de acuerdo y trabajar unida”, al asegurar que “de esa manera Tecka y Chubut van a seguir creciendo y vamos a demostrarle a toda la Argentina que esta provincia tiene muchísimo más para dar”.

Esfuerzo y trabajo conjunto

Por su parte, el intendente Jorge Seitune sostuvo que “hoy no nos reunimos solamente para celebrar un aniversario, sino también para honrar a quienes construyeron este pueblo y renovar el compromiso con su futuro”.

“Son 105 años de sueños, sacrificio, trabajo y esperanza, de hombres y mujeres que eligieron esta tierra para formar una familia y dejar un legado que hoy tenemos el honor de continuar”, expresó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó “el compromiso de cada vecino para seguir construyendo una comunidad con más oportunidades”.

Acompañamiento a instituciones

Durante la jornada, el Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS), entregó elementos a las escuelas N° 17 y N° 782, realizó un aporte para la ampliación del Salón de Usos Múltiples del Hospital local, entregó insumos a la Asociación de Bomberos Voluntarios y concretó un aporte destinado a un viaje de estudios de estudiantes de Tecka a Rawson.

Además, Chubut Deportes firmó un acta compromiso con la Municipalidad para la renovación del piso del Gimnasio Municipal, mientras que la Administración de Vialidad Provincial suscribió un convenio para ejecutar la pavimentación con adoquines de hormigón sobre una superficie de 2.313 metros cuadrados.

También se firmó un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano para la construcción de tres viviendas de dos dormitorios.

Más infraestructura y servicios

La Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación firmó cuatro convenios con la Municipalidad de Tecka para ejecutar la adecuación del Hospital local, el reacondicionamiento integral del Matadero Municipal, la instalación de servicios en las 18 viviendas de Cáritas y la ampliación de la red de gas domiciliaria.

La obra de servicios para las viviendas permitirá finalizar un proyecto que había quedado paralizado tras la suspensión del financiamiento nacional y que fue reactivado por la Provincia, la Municipalidad y Cáritas Prelatura Esquel.

Reconocimientos

Durante el acto también se entregó el cuadro conmemorativo del soldado Andrés Austin, conscripto nacido en Esquel y oriundo de Tecka, cuyos restos fueron identificados en 2018 tras haber caído en combate durante la Batalla de Darwin, en la Guerra de Malvinas.

Asimismo, se entregaron insumos al grupo de danzas “Nehuel Mapu”, se firmó un convenio de acompañamiento para 50 productores rurales y se reconoció a vecinos destacados de la comunidad: Hugo Miguel Cabezas, Lautaro Matamala Real, Alberto Jara (distinción recibida por su padre), Aldo Curin y Nelly Encina.

T.B