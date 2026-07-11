Se termina la probabilidad de nieve y solo quedan las nubes en el clima esquelense

Siempre que llovió paró y siempre que nevó, un poquito, también.

Este sábado amanece parcialmente nublado pero ya sin tanta humedad, alcanzado los 4 grados centígrados de máxima.

La jornada transcurrirá gris, y volverá a refrescar a la noche llegando a -2 grados.

Pero el domingo escalará hasta 10 grados incluso, según anticipan los radares del clima. ¿Volverá pronto la lluvia invernal? Posiblemente el lunes, pero aún es temprano para pensar en eso.

SL