Las Plumas tendrá gas por red

En el marco del 105° aniversario de Las Plumas, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó la firma de convenios para la instalación de gas por red en la localidad. La actividad contó con un desfile cívico-militar y continuó en el gimnasio comunal junto al presidente de la comuna, Sergio Bowman, jefes comunales de la región y ministros del gabinete provincial.

​Durante el acto, el mandatario provincial detalló la planificación de las tareas en el interior de la provincia. "Les pedí a todos los integrantes del Gabinete que tengamos una mirada de integración a lo largo y ancho de Chubut, que se traduzca en igualdad de oportunidades y permita que los más chicos tengan la misma calidad de vida en Las Plumas que en cualquier otra ciudad de mayor dimensión", expresó Torres.



​Respecto al tendido de gas, el gobernador hizo mención a la disponibilidad de infraestructura en relación con la producción energética de la provincia. "Es imperdonable que, en épocas de bonanza, cuando se hablaba de Chubut como la cuna del petróleo, no se hayan realizado estas obras", señaló, añadiendo que "hoy tenemos la decisión de aprender de los errores del pasado y devolverles la dignidad que merecen esos pueblos que hacen patria todos los días. Por eso firmamos el convenio para que, después de 105 años, Las Plumas tenga definitivamente gas por red".



​En materia económica, se suscribió el convenio para el desarrollo del Corredor Turístico Valle de Gondwana, el circuito paleontológico y geológico de 684 kilómetros que unirá Rawson, Trelew y Esquel. "El Camino de Gondwana va a posicionar a Las Plumas como una de las paradas más importantes del corredor, permitiendo recibir más turistas, generar más trabajo y seguir poniendo a la localidad en el mapa turístico de Chubut", afirmó el titular del Ejecutivo.



​Además del sistema de Gas Licuado de Petróleo, la Provincia y la comuna acordaron la construcción de dos viviendas sociales, el financiamiento para capacitaciones laborales en albañilería y la pavimentación con adoquines del playón de la Terminal de Ómnibus. Al respecto, el presidente comunal Sergio Bowman manifestó que "después de 105 años estamos frente a un antes y un después para Las Plumas. Acceder al gas significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y seguir construyendo el futuro que nuestra comunidad merece".

​La agenda oficial concluyó con la habilitación de la cancha de césped sintético en el Gimnasio Comunal, la entrega de títulos de propiedad por parte del IAC y la distribución de equipamiento del Instituto de Asistencia Social para el hospital rural, la comisaría, escuelas y entidades deportivas locales.