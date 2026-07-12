Trevelin: se viene el Paseo Municipal de Invierno

El Complejo Polideportivo Municipal Evita será el escenario del Paseo Municipal de Invierno, una propuesta pensada para celebrar la temporada invernal y poner en valor el trabajo de productores, artesanos, emprendedores, diseñadores y referentes de la gastronomía regional de la zona.

Con más de 50 stands y el acompañamiento de la Expo Feria, vecinos y visitantes podrán recorrer una amplia variedad de propuestas locales, descubrir productos únicos y compartir una experiencia que impulsa el desarrollo de la economía regional.

El evento se desarrollará durante los días 16, 17, 18 y 19 de julio de 2026, en el horario de 14:00 a 21:00 hs. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse bajo el lema "Viví el invierno, viví Trevelin".

EBW