-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes EsquelFestejos de Argentinamundial 2026
12 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero

El triunfo de la Selección Argentina ante Suiza desató una locura total en las calles céntricas, donde miles de vecinos desafiaron las bajas temperaturas para celebrar la victoria mundialista. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Apenas se escuchó el pitazo final que decretó el tres a uno, la comunidad esquelense abandonó la calidez de sus hogares para volcarse en una masiva movilización popular. El epicentro de la celebración volvió a ubicarse en la tradicional intersección de 25 de Mayo y Rivadavia, punto de encuentro histórico que rápidamente quedó colmado por una multitud.

 

"El centro" se transformó por completo en pocos minutos, llenándose de banderas celestes y blancas que formaron un verdadero techo sobre los presentes. Las familias enteras se hicieron notar con chicos sobre los hombros de sus padres, adolescentes cantando sin parar y bengalas de colores que tiñeron la noche fría con una atmósfera festiva y ruidosa, acompañada por el  sonar de las bocinas, cornetas y música.

 

 

 

Los festejos y las caravanas vehiculares se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, demostrando que las condiciones climáticas de la región no son un impedimento cuando se trata de la pasión por la Selección. Una réplica de la Copa del Mundo que pasó de mano en mano entre los hinchas, sumando más emoción a otra velada inolvidable.

 

 

 

Con este resultado, el combinado nacional se metió entre los cuatro mejores del certamen y la expectativa en la ciudad rionegrina comenzó a volcarse hacia el próximo compromiso ante Inglaterra. Los cánticos tradicionales ya anticipan lo que será otra jornada de fuerte convocatoria popular en el centro cordillerano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Feriarte Esquel: Amis Esquel impulsa el concepto de barras temáticas y catering interactivo
2
 ¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?
3
 La Hoya da inicio a la temporada invernal 2026
4
 Feriarte Esquel cerró una edición positiva para los proyectos de diseño independiente
5
 Alerta en el campo: la invasión del jabalí europeo genera pérdidas de USD 1.600 millones anuales
1
 Invitan a un karaoke inclusivo en Esquel
2
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
3
 Apertura de temporada en La Hoya
4
 Trámites a un clic: Obras Particulares se pasa al formato digital
5
 Día del electricista: no habrá atención el lunes en la Cooperativa
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -