Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero

Apenas se escuchó el pitazo final que decretó el tres a uno, la comunidad esquelense abandonó la calidez de sus hogares para volcarse en una masiva movilización popular. El epicentro de la celebración volvió a ubicarse en la tradicional intersección de 25 de Mayo y Rivadavia, punto de encuentro histórico que rápidamente quedó colmado por una multitud.

"El centro" se transformó por completo en pocos minutos, llenándose de banderas celestes y blancas que formaron un verdadero techo sobre los presentes. Las familias enteras se hicieron notar con chicos sobre los hombros de sus padres, adolescentes cantando sin parar y bengalas de colores que tiñeron la noche fría con una atmósfera festiva y ruidosa, acompañada por el sonar de las bocinas, cornetas y música.

Los festejos y las caravanas vehiculares se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, demostrando que las condiciones climáticas de la región no son un impedimento cuando se trata de la pasión por la Selección. Una réplica de la Copa del Mundo que pasó de mano en mano entre los hinchas, sumando más emoción a otra velada inolvidable.

Con este resultado, el combinado nacional se metió entre los cuatro mejores del certamen y la expectativa en la ciudad rionegrina comenzó a volcarse hacia el próximo compromiso ante Inglaterra. Los cánticos tradicionales ya anticipan lo que será otra jornada de fuerte convocatoria popular en el centro cordillerano.

EBW