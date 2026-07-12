°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Quirofano móvilEsquel
12 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires

El Quirófano Móvil atiende en el barrio Buenos Aires de Esquel desde las ocho de la mañana para ofrecer castraciones de perros y gatos, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Quirófano Móvil Municipal estará brindando sus servicios esta semana en la Sede Vecinal del barrio Buenos Aires.

 

 

 

La atención comenzará a partir de las 8:00 horas, facilitando el acceso al servicio de castración para los perros y gatos de la zona.

 

Se recuerda a los vecinos que para acceder al servicio se deben solicitar turnos previos comunicándose al número 2945 683241 durante el horario de la mañana. Esta iniciativa busca seguir promoviendo el cuidado responsable y compartido de los animales domésticos en la comunidad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Esquel: simuló el suicidio de su pareja y quedó detenida por homicidio
3
 Alerta amarilla por nevadas en Chubut
4
 Más de veinte años frente al aula: la historia de Germán Pasini
5
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Euforia celeste y blanca en el Obelisco
3
 El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires
4
 Provincia potencia la actividad coral
5
 Trevelin: se viene el Paseo Municipal de Invierno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -