El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires

El Quirófano Móvil Municipal estará brindando sus servicios esta semana en la Sede Vecinal del barrio Buenos Aires.

La atención comenzará a partir de las 8:00 horas, facilitando el acceso al servicio de castración para los perros y gatos de la zona.

Se recuerda a los vecinos que para acceder al servicio se deben solicitar turnos previos comunicándose al número 2945 683241 durante el horario de la mañana. Esta iniciativa busca seguir promoviendo el cuidado responsable y compartido de los animales domésticos en la comunidad.