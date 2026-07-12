Provincia potencia la actividad coral

La propuesta reunió a docentes, directores de coro, músicos y estudiantes de distintos puntos de la provincia para fortalecer las herramientas pedagógicas y musicales en el ámbito coral.

La capacitación estuvo a cargo del maestro Alejandro Aranda y se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural Provincial. Durante la jornada, los asistentes abordaron recursos y técnicas vinculadas al arreglo coral, profundizando herramientas para su aplicación en las aulas y en diversos espacios de formación musical. La propuesta estuvo dirigida a personas con conocimientos previos de lectura y escritura musical interesadas en ampliar su formación en esta disciplina.

El taller constituyó una valiosa instancia de actualización profesional que otorgó puntaje docente, fortaleciendo las capacidades de quienes desarrollan tareas de enseñanza y dirección coral. Como continuidad de este proceso formativo, los participantes seguirán desarrollando la capacitación mediante un soporte híbrido, combinando lo trabajado de manera presencial con instancias virtuales de intercambio con el docente.

Desde la Subsecretaría de Cultura destacaron la excelente respuesta de la convocatoria y el compromiso demostrado por los asistentes, reafirmando el objetivo de continuar promoviendo espacios de capacitación de calidad que fortalezcan el desarrollo de la actividad coral en todo el territorio provincial.