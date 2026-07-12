Alerta amarilla por nevadas en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas fuertes que afectará a diversos sectores de la provincia de Chubut, principalmente durante la madrugada del lunes 13 de julio. Según informaron las autoridades climáticas, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por el ingreso de un sistema que favorecerá el desarrollo de precipitaciones níveas de variada intensidad y provocará además un marcado descenso de la temperatura en la región.

De acuerdo con las previsiones oficiales, se esperan valores de nieve acumulada de entre diez y veinte centímetros, aunque advirtieron que estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades. Por otra parte, en las zonas de menor elevación geográfica existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve, dependiendo estrictamente de la evolución térmica durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

Las áreas alcanzadas por esta advertencia climática comprenden las cordilleras de Río Senguer, Languiñeo, Tehuelches, Cushamen y Futaleufú. En estos sectores del oeste chubutense se espera que las nevadas adquieran una mayor intensidad, lo cual podría generar las principales complicaciones para quienes deban transitar por las diferentes rutas nacionales y provinciales.

El organismo meteorológico recordó que una alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos con capacidad de provocar inconvenientes o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas de la población. Ante este panorama, se prevén dificultades para la circulación vehicular, una notable reducción de la visibilidad y la posible formación de hielo sobre la calzada, factores que incrementan el riesgo de siniestros viales en los caminos cordilleranos.

Frente a esta contingencia, las recomendaciones oficiales para los pobladores y conductores incluyen evitar la realización de actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos de las viviendas y transitar exclusivamente con vehículos adecuados y preparados para las condiciones de hielo y nieve. Asimismo, se aconseja ventilar de manera correcta los automóviles y los ambientes del hogar para prevenir la peligrosa acumulación de monóxido de carbono, además de mantenerse permanentemente informados a través de los canales de comunicación locales.

EBW