Euforia celeste y blanca en el Obelisco

La victoria de la selección argentina ante Suiza se sufrió hasta el último minuto del alargue, provocando una verdadera catarsis en las calles de todo el país apenas el árbitro dio el pitazo final. El Obelisco porteño se convirtió de inmediato en el epicentro de la celebración, donde miles de fanáticos se congregaron para desahogar la tensión acumulada y festejar el pase a la semifinal del Mundial.

A través de una cobertura especial, Red43 registró de manera exclusiva la intimidad de los festejos en la avenida 9 de Julio y la calle Corrientes. Las cámaras de este medio capturaron postales únicas de la euforia popular, los abrazos interminables y el color de una marea humana que cantó sin parar palpitando el próximo cruce.

El desahogo llegó tras un partido durísimo en el que el combinado nacional volvió a sufrir, tal como había ocurrido en los encuentros previos frente a Egipto y Cabo Verde. Aunque Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza a los 9 minutos del primer tiempo, el seleccionado europeo logró empatar las acciones en el complemento. El panorama cambió con la expulsión de Breel Embolo en Suiza, pero la ventaja definitiva recién se concretó en el tiempo extra. Un remate al ángulo de Julián Álvarez a los 112 minutos y un gol de Lautaro Martínez tras un rebote sellaron el 3 a 1 definitivo.

Las imágenes exclusivas de Red43 muestran el fervor de los hinchas que ya palpitan el histórico duelo frente a Inglaterra, programado para el próximo miércoles. En las calles del centro de Buenos Aires el cántico contra el próximo rival fue una constante, reviviendo el histórico recuerdo del Mundial 86. Los festejos por la clasificación también se replicaron con gran intensidad en diversos puntos del país, incluyendo ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario y Mar del Plata, consolidando una jornada de fiesta nacional.

EBW