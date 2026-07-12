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12 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Taller de reciclado en el Barrio Malvinas

Llega una propuesta artística para transformar desechos en piezas tridimensionales únicas durante las vacaciones de invierno, destinada a infancias, jóvenes y adultos. 
Por Redacción Red43

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En la sede vecinal del Barrio Malvinas se dictará el taller "Segunda Piel", un espacio de reciclado y ensamble artístico coordinado por Alejandra Avilés. La propuesta invita a los participantes a cambiar la perspectiva sobre los materiales descartables, explorando el volumen, las texturas y las formas para crear obras propias.

 

Las clases para el público de jóvenes y adultos se desarrollarán todos los sábados en el horario de 14:00 a 15:00 horas, con continuidad hasta el próximo 1 de agosto. Por su parte, las infancias a partir de los 8 años cuentan con su espacio los días martes.

 

Para obtener más información sobre las inscripciones y detalles del taller, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2945414541.

 

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