La Hoya realizó por primera vez el Plan de Intervención y Desencadenamiento de Avalanchas

Hoy el Centro de Esquí La Hoya concretó un hecho histórico al ejecutar por primera vez el Plan de Intervención y Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.), un procedimiento preventivo que forma parte de las mejores prácticas internacionales para la gestión del riesgo en montaña.

El operativo comenzó a las 7:00 h, antes de la apertura al público, y fue llevado adelante por el equipo de Pisteros Socorristas, que realizó detonaciones controladas en sectores previamente evaluados para provocar el desprendimiento anticipado de acumulaciones inestables de nieve y disminuir el riesgo de avalanchas naturales.

Esta primera intervención fue posible gracias a la reciente habilitación del primer polvorín del Centro de Esquí, una infraestructura que permite almacenar explosivos y detonadores dentro del predio, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ANMAC.

Esto representa un importante avance operativo, ya que posibilita realizar este tipo de procedimientos con mayor rapidez, eficiencia y previsibilidad cuando las condiciones de la montaña lo requieren.

Hoy el Centro de Esquí opera de 10:30 a 17:00 hs con los sectores habilitados para que peatones y esquiadores vivan un buen plan en la montaña.