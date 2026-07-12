De Trevelin a Mallorca: un sueño cumplido

La nadadora de Trevelin, integrante del equipo máster que entrena en el Natatorio Municipal, vivió una experiencia consagratoria en la isla española de Mallorca, donde completó tres exigentes pruebas en el mar Mediterráneo de 1,5; 3 y 3,8 kilómetros, sumando un total de 15 kilómetros entre competencias y entrenamientos diarios.

Asenjo formó parte de un selecto grupo de 26 nadadores convocado especialmente por la reconocida campeona mundial Pilar Geijo, quien conoció a la deportista local durante su participación en la carrera de la Bahía de los Palos organizada por la Secretaría de Deportes de Trevelin.

"Fue un sueño. Poder viajar y combinar las vacaciones con la natación fue algo mágico. No sé si existe una forma más linda de conocer un lugar que haciendo lo que a uno más le gusta", expresó la deportista sobre esta vivencia internacional compartida con nadadores de diversos países como Canadá, España, Uruguay y Perú.

A diferencia de otras competencias, la nadadora destacó haber dejado de lado las presiones habituales: "Siempre fui muy competitiva, pero esta vez no pensé en ganar ni en hacer un tiempo determinado. Disfruté cada brazada, el paisaje, el mar, los peces. Descubrí otra manera de vivir la natación".

Tras su regreso, remarcó que trajo nuevos aprendizajes y un mensaje de superación: "No hace falta ser un deportista de élite para animarse a vivir algo así. Nunca es tarde para empezar. Lo importante es disfrutar lo que uno hace, proponerse objetivos y animarse a cumplirlos".

Fuente: Secretaría de Deportes de Trevelin

EBW