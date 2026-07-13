Empieza la última semana del Mundial: cuatro equipos y un solo campeón

El Mundial 2026 ya entró en su recta final. Tras más de un mes de competencia y 100 partidos disputados en Estados Unidos, México y Canadá, solo cuatro selecciones mantienen intacto el sueño de levantar la Copa del Mundo: Argentina, Inglaterra, Francia y España.

La primera semifinal se disputará este martes 14 de julio, desde las 16:00, cuando Francia y España se enfrenten en el AT&T Stadium de Dallas por un lugar en la final.

Un día más tarde será el turno de la selección argentina, que buscará meterse nuevamente en la definición del torneo cuando enfrente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro reeditará uno de los grandes clásicos de la historia de los mundiales.

La Scaloneta llega a esta instancia tras derrotar 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario por los cuartos de final, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega. Del otro lado del cuadro, Francia eliminó a Marruecos y España hizo lo propio con Bélgica.

El ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra disputará la final frente al vencedor de la llave entre Francia y España.

El cierre del Mundial se completará con el partido por el tercer puesto, que se jugará el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, y la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cronograma de lo que resta del Mundial 2026:

Martes 14 de julio – 16:00: Francia vs. España (Dallas).

Miércoles 15 de julio – 16:00: Inglaterra vs. Argentina (Atlanta).

Sábado 18 de julio: partido por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami.

Domingo 19 de julio: final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Con solo cuatro partidos por disputarse, el Mundial 2026 se prepara para bajar el telón de una edición histórica, la primera con 48 selecciones, que ahora busca consagrar a un nuevo campeón del mundo.

MA