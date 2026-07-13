Trevelin comienza a preparar el Día de las Infancias con una convocatoria abierta

La organización del Día de las Infancias en Trevelin y sus parajes continúa con los preparativos e invita a instituciones, organizaciones, clubes, asociaciones, comercios y vecinos a sumarse a la planificación de la celebración.

Con el objetivo de reunir propuestas, coordinar actividades y sumar colaboradores, se realizará la segunda reunión organizativa, abierta a todas aquellas personas e instituciones que deseen formar parte de la iniciativa.

El encuentro tendrá lugar el martes 14 de julio, a las 18:00 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Desde la organización destacaron que la participación de la comunidad es fundamental para construir una jornada pensada para las infancias, con actividades recreativas y propuestas para compartir en familia.

Quienes tengan ideas, proyectos o simplemente quieran colaborar con la organización podrán acercarse a la reunión y ser parte de la planificación de una nueva edición del Día de las Infancias en Trevelin y sus Parajes.

MA