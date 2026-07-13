Un vehículo despistó y el conductor fue trasladado al hospital

Un despiste vehicular en El Bolsón fue asistido durante la madrugada del sábado por Bomberos Voluntarios, luego de un aviso recibido desde el 911. El siniestro ocurrió cerca de las 2 de la mañana en avenida San Martín y Santa Clara de Asís.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron un vehículo ubicado sobre la banquina, con daños en la parte frontal. En el rodado viajaban dos personas al momento del hecho.

Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio sanitario. El conductor fue trasladado al hospital local para recibir atención médica debido a los golpes sufridos.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal policial y el servicio del hospital, quienes realizaron las tareas correspondientes en el lugar.

O.P.