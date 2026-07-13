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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Un vehículo despistó y el conductor fue trasladado al hospital

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en El Bolsón. El conductor fue trasladado al hospital local con golpes varios.
Por Redacción Red43

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Un despiste vehicular en El Bolsón fue asistido durante la madrugada del sábado por Bomberos Voluntarios, luego de un aviso recibido desde el 911. El siniestro ocurrió cerca de las 2 de la mañana en avenida San Martín y Santa Clara de Asís.

 

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron un vehículo ubicado sobre la banquina, con daños en la parte frontal. En el rodado viajaban dos personas al momento del hecho.

 

 

Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio sanitario. El conductor fue trasladado al hospital local para recibir atención médica debido a los golpes sufridos.

 

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal policial y el servicio del hospital, quienes realizaron las tareas correspondientes en el lugar.

 

 

O.P.

 

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