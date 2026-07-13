Festejos por la Selección: demoras en la desconcentración y una moto robada en Esquel

El titular de la Unidad Regional Esquel, comisario Hugo Melipil, brindó un balance sobre las intervenciones policiales del fin de semana largo y los festejos en el centro tras el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. El jefe policial destacó el comportamiento general, aunque confirmó algunas demoras contravencionales y un hecho delictivo en la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

"En términos genéricos y respecto a otros partidos de la Selección, se notó mucha cantidad de gente deambulando y festejando en el radio céntrico de la ciudad", señaló Melipil, diferenciando esta convocatoria de las anteriores. El comisario explicó que las celebraciones principales no requirieron intervención de la fuerza, pero sí se registraron incidentes menores cuando el público comenzó a desconcentrarse hacia los barrios.

"Se generaron algunas situaciones que obligaron a la intervención policial para restablecer el orden público. Hubo algunas demoras contravencionales que no traspolaron a otras cuestiones más graves", detalló sobre el cierre de los festejos. De cara a los próximos compromisos del conjunto nacional, el jefe de la URE adelantó que se adoptará un dispositivo policial de antemano para llevar a cabo tareas preventivas en el corredor céntrico.

Por otra parte, al ser consultado sobre el resto de las novedades del fin de semana, Melipil mencionó que, exceptuando el lamentable homicidio en el barrio SUDELCO, no se registraron otros hechos de gravedad en la jurisdicción de la Unidad Regional. Sin embargo, remarcó una denuncia radicada en la Comisaría Segunda por la sustracción de una moto.

El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Vuelta de Obligado al 800. "Una vecina denunció la sustracción de un motovehículo de baja cilindrada. Entre la madrugada y el mediodía de ayer, autores ignorados, sin ejercer fuerza ni violencia, se apoderaron del rodado", describió el comisario.

Finalmente, Melipil aseguró que se están coordinando esfuerzos entre la dependencia policial interviniente y la División Policial de Investigaciones para esclarecer el caso. "Por estos momentos se están llevando a cabo algunas diligencias procesales con el objeto de localizar el vehículo y devolvérselo a la damnificada", concluyó.

EBW

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