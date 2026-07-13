Presentan GeoNativa: una app para registrar y monitorear el territorio forestal

La app GeoNativa se prepara para su lanzamiento como una nueva herramienta destinada al registro y monitoreo de actividades relacionadas con el territorio forestal. La plataforma será de acceso libre y gratuito y busca reunir información sobre tareas de restauración, prevención y relevamiento.

El desarrollo está siendo impulsado de manera colaborativa junto a investigadoras, ingenieras, ingenieros, técnicas e integrantes del Área Forestal de la UTT Patagonia, con el objetivo de generar un espacio de participación e intercambio de datos.

Herramienta para el seguimiento del territorio

Según informaron, GeoNativa permitirá que instituciones y personas puedan cargar información vinculada a distintas acciones sobre el territorio forestal.

La aplicación apunta a acompañar procesos de restauración y prevención, facilitando el registro de actividades y el seguimiento de intervenciones realizadas en los bosques.

Desde UTT Patagonia adelantaron que en los próximos días compartirán más detalles sobre el funcionamiento de la plataforma y su fecha de lanzamiento.

O.P.