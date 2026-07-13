Esquel se prepara para una masterclass de Zumba con invitados internacionales

La ciudad de Esquel será sede de una nueva propuesta para quienes disfrutan del baile y el ejercicio. El sábado 29 de agosto se realizará una masterclass internacional de Zumba que contará con la participación de reconocidos instructores invitados.

El evento comenzará a las 17 horas y tendrá lugar en el SUM de la Escuela N° 200. La actividad es organizada por "Zumba con Ceci" y está destinada a personas que quieran disfrutar de una jornada de entrenamiento, música y diversión.

La masterclass contará con la presencia de Rixio Pérez, de Venezuela, y Marce Soto, de Chile, quienes compartirán la pista junto a la organización local en un encuentro pensado para todos los niveles.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden solicitarse comunicándose al teléfono 2945-68-3440.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta, que promete combinar actividad física, ritmo y un ambiente festivo en una tarde especial para los fanáticos de la Zumba.

MA