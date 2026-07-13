-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad zumba
13 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para una masterclass de Zumba con invitados internacionales

La instructora local Cecilia Cheuquehuala compartirá una masterclass junto a dos reconocidos invitados de Venezuela y Chile. Conocé cuándo será el evento y cómo conseguir las entradas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel será sede de una nueva propuesta para quienes disfrutan del baile y el ejercicio. El sábado 29 de agosto se realizará una masterclass internacional de Zumba que contará con la participación de reconocidos instructores invitados.

 

El evento comenzará a las 17 horas y tendrá lugar en el SUM de la Escuela N° 200. La actividad es organizada por "Zumba con Ceci" y está destinada a personas que quieran disfrutar de una jornada de entrenamiento, música y diversión.

 

La masterclass contará con la presencia de Rixio Pérez, de Venezuela, y Marce Soto, de Chile, quienes compartirán la pista junto a la organización local en un encuentro pensado para todos los niveles.

 

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden solicitarse comunicándose al teléfono 2945-68-3440.

 

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta, que promete combinar actividad física, ritmo y un ambiente festivo en una tarde especial para los fanáticos de la Zumba.

 

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Alerta amarilla por nevadas en Chubut
3
 Jorge Eduardo Ortega QEPD
4
 De Trevelin a Mallorca: un sueño cumplido
5
 Barrio Sudelco: El hombre acuchillado habría sido asesinado por su mujer
1
 Esquel se prepara para una masterclass de Zumba con invitados internacionales
2
 La leyenda del punk esquelense 7/11 revive en el sonido de "Co711ando Zombie"
3
 La Justicia confirmó cuándo comenzará el juicio contra Pity Álvarez por la muerte de su vecino
4
 Trevelinense desafió las aguas gélidas de Bariloche en el Ice Mile
5
 Handball: Cosecha y Esquel se quedaron con los festejos mayores en Trevelin
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -