Barrio Sudelco: El hombre acuchillado habría sido asesinado por su mujer

El comisario Hugo Melipil detalló el procedimiento dado en el caso del hombre muerto por herida de cuchillo el pasado viernes, cuya investigación levanta sospechas sobre su pareja.



El pasado día viernes a las 4 de la madrugada, la Comisión Seccional Segunda de la ciudad se hizo presente en un domicilio del barrio Sudelco. La alerta inicial señalaba “a un hombre mayor de edad que se había auto lesionado, utilizando en este caso un cuchillo, y como consecuencia de eso se solicitaba no solo la presencia de policía, sino también la presencia de personal de salud pública para que asiste a esta persona lesionada”.



El hombre murió mientras era atendido y el panorama cambió: “se llevaron a cabo diferentes medidas investigativas de campo y también otras medidas procesales que se ejecutaron sobre la escena del hallazgo de esta persona sin vida, y concluye ya tiempo más tarde de ese día y de ese abordaje con un cambio radical de la noticia inicial que se había tomado, que era una supuesta auto lesión que se había provocado de esta persona y que eso lo llevó al fallecimiento, sino que el avance de todas estas pesquisas y demás cuestiones deriva en un cambio de presumir y un grado de certeza de que esta persona había sido atacada y lesionada en una zona de cuello”.



La mujer que lo acompañaba fue detenida y llevada a audiencia: “se concretó la audiencia de control de detención, donde se ha dictado una prisión preventiva por seis meses y por esa razón se encuentra ahora alojada en un instituto de esta policía, por un lado, policía científica, específicamente, en el trabajo del abordaje de la escena y de otras cuestiones, y que por ahí llevó a este resultado que le hacía referencia, surge también de que esta persona ya tenía algún antecedente de alguna participación supuesta, en un hecho muy parecido que había tenido lugar tiempo atrás en ese mismo domicilio, exactamente allá por el año 2018”.



La mujer no mostró resistencia y fue en el transcurso de la investigación que se llegó a sus antecedentes, un factor clave: “no solo de esta mujer, sino también de un familiar directo, y que por alguna cuestión técnica después habría salido sobreseído en esa contienda o alguna cuestión similar”, concluyó el comisario.



SL