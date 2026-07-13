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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El triunfo de Argentina terminó en tragedia: Asesinaron a un hombre y hay un detenido

El ataque ocurrió durante los festejos en Ñorquinco. La víctima fue trasladada al hospital de El Maitén, donde murió mientras era atendida.
Por Redacción Red43

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Un homicidio en Ñorquinco es investigado por la Policía de Río Negro luego de la muerte de un hombre de 39 años, quien fue atacado durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial. Por el hecho, fue detenido el presunto autor del ataque.

 

Según la información difundida por la fuerza policial, la víctima habría sido agredida por la espalda con un arma blanca mientras se desarrollaban las celebraciones en la localidad.

 

Tras el ataque, el hombre fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y, debido a la gravedad de las heridas, derivado al hospital de El Maitén, en Chubut, donde finalmente falleció mientras recibía atención médica.

 

 

Investigación y detención

A partir de las tareas realizadas por personal de la Subcomisaría 73, los investigadores lograron establecer que el presunto agresor sería una persona conocida de la víctima.

 

Con esos elementos, se procedió a la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

 

Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Bariloche para la realización de la autopsia.

 

 

Allanamiento y búsqueda del arma

En el marco del expediente judicial, la Policía llevó adelante un allanamiento con el objetivo de localizar y secuestrar el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

 

El procedimiento fue coordinado por la Zona II de la Unidad Regional III y contó con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales, entre ellas personal de El Bolsón.

 

 

O.P.

 

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