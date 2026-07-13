Detuvieron a una mujer por el presunto homicidio de su pareja en el barrio Sudelco de Esquel

El Ministerio Público Fiscal investiga un presunto homicidio ocurrido durante la madrugada del 10 de julio en un domicilio del barrio Sudelco de Esquel, donde una mujer quedó detenida acusada de haber provocado la muerte de su pareja.

El fiscal Ezequiel Forti explicó que la intervención comenzó luego de que se informara sobre una persona fallecida dentro de una vivienda. “Tuvimos en la madrugada del 10 de julio un hecho que ocurrió en el barrio Sudelco, donde se nos informaba de que había una persona fallecida en el interior de un domicilio”, indicó.

Según detalló, la primera versión aportada por la persona que residía en el lugar no coincidía con los elementos encontrados durante la investigación inicial. “Había algunos datos que no se correspondían con la versión que daba la persona que vivía en el domicilio y que había llamado a la autoridad policial, en cuanto concretamente indicaba que su pareja se había autolesionado”, señaló Forti.

Tras las primeras actuaciones, la Policía y la Fiscalía descartaron que se tratara de un suicidio. “Después de hacer una pesquisa inicial, el personal policial entendió que no se estaba tratando de un suicidio, sino que, de hecho, habría tenido una intervención de otra persona”, afirmó el fiscal.

A partir de los indicios recolectados, se ordenó el arresto de la mujer que había dado aviso a la Policía. “Con los indicios de oportunidad, presencia y otros elementos que se pudieron arrojar rápidamente, se ordenó el arresto de la persona que había llamado a la policía por entender que estaba vinculada con el hecho”, explicó.

Forti confirmó que, luego de reunir más evidencias, desde la Fiscalía solicitaron imputar el delito de homicidio doblemente agravado. De esta manera, la acusación contempla el agravante por el vínculo y por alevosía. “El agravante es por el vínculo, ya que la persona fallecida era su pareja, y alevosía en cuanto que algunos elementos del análisis de la escena y de conversaciones que mantuvimos con personal especializado en criminalística de Forense, nos daban cuenta de que la víctima habría estado dormida, sentada, lo cual la tornaba sumamente indefensa”, explicó.

El fiscal agregó que también se analizó que la víctima podría haber estado bajo los efectos del alcohol. “Esto también es un agravante de los que prevé el Código Penal Argentino, es cuando se mata a una persona que no se puede defender, comúnmente conocida como alevosía”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que la figura penal imputada prevé una pena elevada. “No solamente era una muerte, sino que también revestía dos agravantes, lo cual hace que el delito sea más severamente penado. Son delitos que tienen una pena de prisión perpetua en expectativa”, remarcó.

Respecto a la actuación de la imputada durante las primeras horas de la investigación, Forti explicó que sus manifestaciones iniciales fueron realizadas antes de que se estableciera formalmente la sospecha sobre ella. “Las manifestaciones que ella realizó fueron manifestaciones espontáneas, manifestaciones anteriores a toda la dirección de la pesquisa hacia un delito”, indicó.

Sin embargo, aclaró que una vez que una persona pasa a estar bajo sospecha deben respetarse sus garantías constitucionales. “Una vez que uno está en condiciones de sospechar que esa persona tiene vinculación con el hecho, nos revisten todas las garantías constitucionales de una persona imputada”, afirmó.

Sobre el avance de la causa, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas intervinientes. “Se hizo una investigación muy rápida y eficaz por parte de la Brigada de Investigaciones y también ha actuado muy bien la Comisaría Segunda y el Gabinete de Criminalística”, sostuvo.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó la apertura de investigación y posteriormente la prisión preventiva de la imputada. Forti explicó que la mujer no declaró en audiencia: “No prestó declaración, es un derecho que tiene toda persona imputada de un delito, no es presunción de culpabilidad”.

Finalmente, el fiscal confirmó que el juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva por seis meses. “Estos argumentos fueron llevados al señor juez, quien aceptó favorablemente la tesitura fiscal y ordenó la prisión preventiva por el plazo máximo de esta etapa, que son seis meses”, concluyó.

R.G