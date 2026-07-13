Chubut prepara la reglamentación de cannabis medicinal: qué contempla la Ley Salomé

El Gobierno del Chubut avanza en la reglamentación de la Ley I N° 790, conocida como “Ley Salomé”, una normativa que busca regular el acceso al cannabis medicinal con fines terapéuticos y, al mismo tiempo, impulsar nuevas alternativas dentro de la matriz productiva provincial.

En ese marco, autoridades de distintas áreas del Gobierno provincial mantuvieron un encuentro en Rawson junto a representantes de organizaciones vinculadas a la temática y actores que forman parte del proceso productivo.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Salud, Denise Acosta, y contó con la participación de equipos técnicos de Salud, además de representantes de los Ministerios de Producción y Seguridad. Durante la jornada se analizaron aspectos centrales para avanzar en la reglamentación de la norma, aprobada por la Legislatura provincial en septiembre del año pasado.

La denominada Ley Salomé tiene como objetivo garantizar un acceso seguro, controlado y de calidad al cannabis medicinal, estableciendo criterios para la siembra, el cultivo, el almacenamiento, la producción y el transporte de estos productos.

Además del impacto sanitario, la normativa contempla el desarrollo de una nueva actividad económica vinculada al cáñamo, una planta que puede utilizarse para la elaboración de fibras textiles, materiales para la construcción, aislantes vegetales, productos alimenticios y cosméticos.

Desde el Gobierno provincial destacan que la regulación de esta industria podría generar nuevas fuentes de empleo, fomentar la innovación tecnológica y ampliar las oportunidades productivas en Chubut, bajo un esquema de control y trazabilidad.

En materia de salud, el cannabis medicinal es utilizado como complemento terapéutico para distintas situaciones, entre ellas el tratamiento del dolor crónico, algunos efectos asociados a la quimioterapia y determinadas formas de epilepsia.

La reglamentación de la Ley Salomé busca establecer un marco claro para el desarrollo de la actividad, con controles sanitarios y de seguridad que permitan garantizar la calidad de los productos y brindar mayor acceso a quienes necesitan este tipo de tratamientos.

MA