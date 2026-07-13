Día del Trabajador de la Energía Eléctrica: por qué se celebra cada 13 de julio

Cada 13 de julio se celebra en Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Energía Eléctrica, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes forman parte de un servicio esencial para hogares, comercios e instituciones.

La fecha recuerda la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), que se conformó oficialmente el 13 de julio de 1948 y reunió a las distintas organizaciones sindicales del sector eléctrico que existían en el país.

Desde entonces, esta jornada se transformó en una oportunidad para destacar el trabajo de técnicos, operarios y trabajadores que, con capacitación y compromiso, sostienen diariamente el funcionamiento del servicio eléctrico.

En este marco, la Cooperativa 16 de Octubre saludó a sus trabajadores y reconoció la tarea que realizan en las comunidades de Esquel y Trevelin, destacando su esfuerzo, compromiso y vocación de servicio.

La institución remarcó el rol fundamental de sus equipos para garantizar la prestación del servicio y acompañar las necesidades de los usuarios de la región.

Además, informó que durante este lunes 13 de julio sus oficinas de atención al público de Esquel y Trevelin permanecerán cerradas debido a la celebración.

MA