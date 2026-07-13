Alquiler de equipos y taller especializado: la propuesta de Guanacos Ski Rental para este invierno

Luego de un año en el que la falta de nieve impidió el inicio de actividades en La Hoya, Guanacos Ski Rental finalmente puso en marcha su propuesta para acompañar la temporada invernal en Esquel. El emprendimiento ofrece alquiler de equipos, servicio de taller y alternativas para quienes viajan a centros de esquí de la región.

Pablo Ortiz, integrante del proyecto, explicó que la idea surgió mientras analizaban otras opciones de inversión en la ciudad. “Esto arrancó hace un par de años con un socio que estábamos analizando otras alternativas, en realidad de franquicias porque teníamos intenciones de invertir acá en Esquel”, relató.

Según contó, la llegada al mundo del esquí se dio de manera inesperada. “En un momento se presentó esta oportunidad, que no estaba en los planes, fue casi una casualidad. La analizamos, nos interesó, el mundo del esquí es algo que nos gusta a todos”, señaló.

Tras evaluar la propuesta, decidieron avanzar con la inversión. “Analizamos el negocio, vimos que era viable y decidimos invertir”, afirmó Ortiz.

El inicio, sin embargo, estuvo marcado por las condiciones climáticas. “No tuvimos suerte, no nos acompañó la suerte porque el año pasado nosotros montamos este mismo local y no nevó, así que no abrimos”, explicó.

El comerciante aclaró que, aunque muchos consideran esta la primera temporada del local, el espacio ya había sido preparado el año anterior. “El año pasado sí montamos el local, solo que nos faltó colgar el cartel que nunca lo pusimos porque La Hoya no abrió directamente, no inició temporada”, recordó.

Con la apertura de los centros de nieve de la zona, Guanacos Ski Rental comenzó a trabajar con los primeros visitantes. “Estamos alquilando equipos ya hace más o menos unos 10 días para Bolsón, desde que abrió Laderas”, indicó Ortiz.

En cuanto a La Hoya, señaló que desde el inicio de la temporada comenzaron a recibir reservas y alquileres. “Desde el viernes arrancamos alquilando equipos para La Hoya y algunas reservas que ya teníamos. Así que a un ritmo tranquilo todavía, pero se está moviendo”, expresó.

Además del alquiler de equipos, uno de los servicios principales del emprendimiento es el taller especializado. “Después tenemos taller, que eso sí, no para”, destacó.

En ese espacio realizan tareas de mantenimiento y reparación de equipos de esquí. “En taller hacemos base, cantos y encerados de esquíes. Reparaciones en general también, pero sobre todo mantenimiento”, detalló.

El servicio funciona durante toda la semana, con atención de lunes a lunes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas, acompañando a esquiadores locales y turistas durante la temporada invernal.

R.G