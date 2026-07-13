Habrá una marcha en Trelew por el caso de Alma y el perro "Perejil"

Organizaciones proteccionistas convocaron a una movilización para este jueves 16 de julio en Trelew, en el marco de la causa que investiga la muerte de Alma, la niña de 5 años fallecida tras un ataque ocurrido en Playa Magagna.

La marcha se realizará a las 16 horas en la Plaza Independencia y llevará como consigna "Justicia y verdad por Alma y Perejil". Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas a participar llevando carteles, banderas y otros elementos para acompañar el reclamo.

La convocatoria se produce mientras la investigación judicial continúa avanzando. En los últimos días, un grupo de abogados asumió la representación legal de Perejil, el perro señalado como responsable del ataque, con el objetivo de intervenir en el expediente y acceder a las actuaciones de la causa.

Los letrados sostienen que aún no existen elementos concluyentes para atribuir de manera definitiva la responsabilidad al animal, por lo que solicitaron que se profundicen las pericias y las medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido.

Asimismo, pidieron que Perejil sea trasladado desde el predio del ex Zoológico de Rawson, donde permanece alojado actualmente, hacia un refugio de Trelew mientras continúa el proceso judicial.

Por otra parte, desde el refugio "Los Callejeros" indicaron que continúan reuniendo testimonios, registros de cámaras, audios y otros elementos que puedan aportar a la investigación. También llevan adelante distintas acciones para recaudar fondos destinados a afrontar los gastos vinculados con la asistencia legal y el cuidado del animal.

Con esta movilización, los organizadores buscan mantener visible el caso y reiterar el pedido de que la investigación avance con todas las medidas necesarias antes de arribar a una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

MA