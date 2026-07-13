Provincia controló más de 7 mil vehículos y retiró de la vía pública a 52 conductores durante el fin de semana largo

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana largo.

En total la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.081 vehículos, realizó 4.288 test de alcoholemia y retiró a 52 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 982 vehículos, se realizaron 732 test de alcoholemia, hubo 4 casos positivos, se labraron 7 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Trelew y Dolavon

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad de Trelew como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total en Trelew, se verificaron 1.200 vehículos, se efectuaron 740 test de alcoholemia en los que se detectaron a 12 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 27 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un rodado. Durante el día sábado un conductor colisionó contra varios vehículos estacionados y al momento de practicarle el test de alcoholemia se detectó que conducía alcoholizado con 1,43 g/l, en tanto el día domingo otro conductor protagonizó un siniestro vial con intento de fuga de un control, y al interceptarlo se comprobó que conducía con 2,25 g/l de alcohol en sangre.

En tanto en la localidad de Dolavon se controlaron 28 vehículos en circulación, se realizaron 18 test de alcoholemia detectando a un conductor alcoholizado, y se labraron 2 actas de infracción.

Puerto Madryn

Se controlaron 171 vehículos, se realizaron 35 test de alcoholemia, se detectaron 3 conductores alcoholizados y se efectuaron 5 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 1.575 vehículos, se realizaron 984 test de alcoholemia, se detectó a 15 conductores en estado de ebriedad y se labraron 43 infracciones.

En Rada Tilly se verificaron 240 vehículos, se llevaron a cabo 152 alcoholemias, no se registraron casos positivos y se labraron 2 actas de infracción.

Camarones

En Camarones se controlaron 78 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 670 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 269 test de alcoholemia, se comprobaron 2 casos positivos, se labraron 12 infracciones y se retuvieron 4 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.330 vehículos, se realizaron 1.330 test de alcoholemia, se comprobaron 15 casos positivos, se labraron 26 infracciones y se retuvieron 4 vehículos.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 57 vehículos y se elaboró una infracción.

En Paso de Indios, se controlaron 73 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 224 vehículos y no se registraron infracciones.

En Río Pico, se controlaron 249 vehículos, se efectuaron 67 test de alcoholemia, no se registraron casos positivos y se elaboró un acta de infracción.

En Tecka, se controlaron 204 rodados sin registrarse ningún tipo de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

R.G