“Es un sueño”: la emoción de Coco Muñoz por la futura pista de atletismo en Esquel

Coco Muñoz expresó su entusiasmo por el anuncio de la construcción de una pista de atletismo de tartán en Esquel, una obra esperada desde hace años por la comunidad deportiva.

“Lo de la pista para nosotros creo que fue un sueño. Yo creo que va a ser un sueño cumplido cuando la tengamos y cuando ya estemos corriendo en la pista. Es una de las noticias más lindas que uno espera recibir como atleta”, afirmó.

El atleta recordó que el proyecto era un viejo anhelo y destacó la reunión en la que recibieron la confirmación de la obra. “Hace años que veníamos en busca de que se pueda concretar esta obra y hace unos días nos reunimos con el intendente, con la gente de Lotería, con el gobernador, con la gente de Chubut Deportes y nos dieron esta gran noticia de que finalmente se va a hacer la pista de tartán acá en Esquel”, señaló.

Muñoz consideró que el principal beneficio será para las nuevas generaciones de atletas. “Hay muchísimo nivel en Esquel y muchísimos niños que vienen detrás nuestro. Creo que es muy importante la pista para que ellos puedan entrenar en una pista y a la hora de ir a competir a nivel nacional también lleguen en igualdad de condiciones”, expresó.

En ese sentido, recordó una experiencia personal durante sus primeros campeonatos nacionales. “En mi primer Nacional yo entrenaba en una pista normal y después cuando fui a correr a Buenos Aires me pusieron unos clavos y me caí porque no sabía ni cómo se usaban”, contó.

El atleta remarcó que la nueva infraestructura también permitirá potenciar el crecimiento de la disciplina en la ciudad. “Creo que va a traer muchísimos torneos, que eso va a ser muy importante para Esquel”, sostuvo.

Además, señaló que el interés por el atletismo creció de manera significativa en los últimos años. “Desde la pandemia todo el mundo empezó a correr, todo el mundo se inició en algún deporte por salud. Post pandemia fue como un boom del running que creció muchísimo”, afirmó.

Finalmente, Muñoz destacó el impacto que la pista podría tener para el deporte y el turismo local. “Vamos a poder tener torneos provinciales, torneos nacionales, si Dios quiere, y va a traer más público, más turistas también a la ciudad, que creo que eso también es fundamental para el crecimiento de la misma”, concluyó.

R.G