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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La ANMAT prohibió cosméticos de cuatro marcas por falta de autorización sanitaria

El organismo detectó que varios productos ofrecidos en el país no contaban con registro oficial y ordenó retirar su venta, distribución y publicidad en todo el territorio nacional.
Por Redacción Red43

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos cosméticos que se vendían en Argentina sin la correspondiente autorización sanitaria.

 

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4193/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación que determinó que los artículos no figuraban en los registros del organismo y que podrían haber ingresado al país sin cumplir los requisitos legales de importación.

 

La prohibición alcanza a productos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar, además de cualquier otro cosmético elaborado o comercializado por esas firmas hasta que regularicen su situación.

 

Entre los productos señalados se encuentran máscaras faciales de distintas presentaciones y una máscara de manos Chovemoar. La ANMAT también ordenó retirar las publicaciones de estos artículos en plataformas de comercio electrónico.

 

Según explicó el organismo, los controles detectaron que la información de los envases no coincidía con productos registrados oficialmente. Al no contar con autorización sanitaria, no es posible garantizar sus condiciones de fabricación, la calidad de sus componentes ni la trazabilidad de los productos.

 

Por este motivo, la ANMAT resolvió impedir su comercialización en todo el país y comunicó la medida a las autoridades sanitarias provinciales y organismos de defensa del consumidor para reforzar los controles.

 

 

 

R.G

 

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