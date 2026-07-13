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Por Redacción Red43

Tobías Mario compartió su alegría en Chubut Deportes

Se acercó hasta las oficinas en Rawson para agradecer todo el apoyo recibido
Por Redacción Red43

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Siempre hay que ser agradecido en la vida y siempre es lindo compartir con los amigos los gratos momentos.

 

Tobías Mario es un atleta trelewense que volvió a hacer historia dentro del ámbito del deporte para personas con Sindrome de Down. Logró una histórica participación en el Campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, que tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) donde se consagró campeón mundial en los 400 metros llanos y, como si fuera poco, batió el récord mundial de la prueba con un tiempo de 1min 05seg 62cent.

 

Recordemos que obtuvo además dos medallas de plata en las competencias de 100 y 200 metros.

 

 

Acompañado por su entrenador Gabriel Barchetta, técnico del seleccionado de atletismo de Chubut, Tobías compartió su experiencia mundialista y agradeció especialmente a Chubut Deportes por el acompañamiento y el apoyo recibido para hacer realidad el sueño de competir en la máxima cita internacional.

 

Durante la visita fueron recibidos por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; la profesora Alejandra Ibrahim, quien es miembro del Directorio y el profesor Darío Figueroa, gerente Deportivo, quienes felicitaron al atleta por su extraordinaria actuación y por representar al deporte chubutense en lo más alto del escenario mundial.

 

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