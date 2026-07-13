Pablo Ortiz, integrante de Guanacos Ski Rental, contó cómo llegó al mundo del esquí y resaltó el impacto que tiene la actividad en niños y jóvenes, más allá de lo deportivo.

“Yo arranqué de grande en el mundo del esquí por mi hijo, que arrancó en el Esquel Ski Club”, relató. A partir de esa experiencia, comenzó a involucrarse en la institución: “De a poco me fui sumando al club a colaborar y después terminé siendo parte de la comisión”.

Ortiz destacó que la montaña transmite aprendizajes importantes para los más chicos. “El mundo de la montaña es maravilloso para fortalecer la autoestima en los nenes porque ellos van descubriendo muchas habilidades para sobrellevar el miedo y los diferentes desafíos que te va presentando la montaña”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de aprender a superar las dificultades: “Esto de aprender a levantarse cuando te caes, que es constante. Al principio los niños lloran mucho, pero después transcurre la temporada y te vas dando cuenta que los nenes arrancan con la autoestima colocada en un lugar y cuando termina la temporada tienen la autoestima colocada en un lugar mucho más positivo”.

El referente de Guanacos Ski Rental también habló sobre uno de los principales desafíos del deporte: los costos iniciales. “El esquí siempre ha sido un deporte que no es súper accesible, necesitás tener un equipo, botas, esquíes, casco, bastones e indumentaria”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que existen opciones para quienes quieren comenzar. “La realidad es que hay alternativas”, afirmó, y destacó la venta de equipos usados que ofrecen desde el local: “Le permiten a alguien que quiere iniciar, armarse de un equipo por un muy bajo costo y, por lo menos, hacer tu primera experiencia”.

Además, valoró el rol de los clubes para acercar a los chicos a la actividad. “Todos los clubes tienen facilidades para que los niños se puedan sumar e ir haciendo sus primeras experiencias”, indicó.

Ortiz también planteó la necesidad de recuperar la relación de la comunidad con el esquí. “La idea siempre es fomentar la cultura del esquiador para que los niños y adolescentes de Esquel tengan la oportunidad algún día de llegar a ser instructores”, expresó.

En ese sentido, destacó que la actividad puede abrir oportunidades laborales en distintos lugares del mundo. “Hay muchos chicos de esquí de Esquel, por ejemplo, que hacen temporada en Andorra o en Estados Unidos”, contó.

Finalmente, sostuvo que el esquí sigue siendo una experiencia transformadora. “La idea es tratar de fomentar y que la gente descubra que hay alternativas para achicar los costos y que los chicos vivan esa primera experiencia que es maravillosa. Una vez que descubrís el mundo del esquí es un camino de ida”.

R.G