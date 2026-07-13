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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

SOEME y ZO aceptó la propuesta salarial del Municipio

Un incremento del 7% al salario básico a partir de julio, la incorporación de 100 mil pesos a una suma remunerativa en agosto y otros 100 mil pesos a la suma remunerativa en septiembre.
Por Redacción Red43

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El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) realizó este lunes por la tarde una nueva asamblea de trabajadores municipales en su sede, donde se analizó la contraoferta salarial presentada por el Ejecutivo Municipal.

 

 

La asamblea estuvo encabezada por el secretario general del gremio, Antonio Osorio; el secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga; y Claudia Antrichipay, quien tuvo a su cargo la redacción del acta de la asamblea.

 

 

Con una importante participación de trabajadores municipales, se puso en conocimiento la propuesta elevada por el Ejecutivo, que contempla un incremento del 7% al salario básico a partir de julio, la incorporación de 100 mil pesos a una suma remunerativa en agosto y otros 100 mil pesos a la suma remunerativa en septiembre.

 

 

Luego del análisis y el intercambio de opiniones, los trabajadores municipales resolvieron por mayoría aceptar la contraoferta salarial. Cabe destacar que el incremento acordado también alcanzará a los jubilados municipales.

 

 

En cuanto al personal contratado, se propuso que la renovación contractual contemple la incorporación de las actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de un incremento del 10%.

 

 

Los dirigentes sindicales tendrán un nuevo encuentro con el Ejecutivo Municipal para avanzar en un acuerdo salarial.

 

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