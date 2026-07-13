Cristina Kirchner volverá a cobrar su pensión vitalicia por orden judicial

Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar su pensión vitalicia como ex presidenta luego de que la Justicia ordenara restituir el beneficio mediante una medida cautelar. Mientras tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene el reclamo ante la Corte Suprema para que se revise esa decisión.

El haber bruto mensual asciende a $15.683.154,06, aunque el monto final será menor debido a los descuentos que aplicará el organismo previsional.

Entre ellos, la ANSES retendrá el 20% del haber, equivalente a $3.136.630,81 por mes, para recuperar fondos que, según sostiene, fueron percibidos de manera indebida. Además, la ex mandataria no cobrará el adicional por zona austral, ya que cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.

La disputa judicial comenzó cuando el Gobierno resolvió dar de baja la pensión al considerar que la condena firme contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad es incompatible con ese beneficio.

La ex presidenta apeló la decisión y la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la prestación hasta que exista una sentencia definitiva.

Aunque la ANSES ya presentó un recurso ante la Corte Suprema, deberá continuar abonando la pensión mientras el máximo tribunal resuelve la cuestión de fondo.

R.G