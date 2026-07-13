Cristian “el Chino” Fonseca brindó en Corcovado un taller para árbitros principiantes

En Corcovado se piensa en todo. No alcanza solo con tener una pelota y cinco jugadores de cada lado. Para el armado de una Liga se necesita de todo. Indumentaria deportiva acorde, un campo de juego en condiciones, planilleros capacitados y también árbitros.

Y para ser árbitro hay que tener personalidad, conocimiento del juego y sobre todo del reglamento, en este caso reglamento CAFS.

Por ello, se llevó a cabo en Corcovado un Taller para Árbitros Principiantes, que tuvo comandado por Cristian “el Chino” Fonseca, un referente dentro del arbitraje a nivel nacional.

Con una gran participación de vecinos y vecinas, Corcovado dio un paso más en el fortalecimiento de este deporte cuya actividad formalizada dará inicio en el mes de agosto.

La capacitación, impulsada por la Municipalidad de Corcovado en conjunto con la Confederación Argentina de Futsal, estuvo destinada a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en el arbitraje, brindándoles herramientas esenciales sobre las reglas de juego, el desempeño dentro de la cancha y los principios fundamentales de esta importante función.

“El Chino” Fonseca, Coordinador Nacional, compartió su experiencia y conocimientos con los participantes, promoviendo la formación de nuevos árbitros para el crecimiento del futsal.

Como cierre de la actividad, la Municipalidad de Corcovado, a través de la Dirección de Deportes, hizo entrega de pelotas a los equipos de futsal de la localidad, reafirmando su compromiso con el desarrollo deportivo y el acompañamiento permanente a nuestros deportistas.

Recordemos que está abierta la inscripción para participar de la primera edición de la nueva Liga de Futsal de Corcovado tanto para los equipos femeninos, como masculino, cuya idea es comenzar en el mes de agosto.

Para mayor información, los equipos interesados podrán comunicarse al 2945 608184 (Gabriel).