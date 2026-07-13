Lunes con alerta amarilla: ¿Nieve en Esquel?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por nevadas para la madrugada de este lunes 13 de julio en gran parte de la cordillera de Chubut. El informe oficial detalla que se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros en los sectores más altos de la región.

Para el resto de la jornada en Esquel, el reporte anticipa el regreso de la inestabilidad climática, con lluvias ligeras y probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%. Las temperaturas se mantendrán frías, registrando una marca mínima estimada en 1°C y una máxima que alcanzará los 8°C. Los vientos soplarán de forma moderada desde el sector noroeste, con ráfagas que se mantendrán dentro de los parámetros normales.

El nivel amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, advirtieron desde el organismo oficial respecto al impacto de la nieve en la zona cordillerana, recomendando precaución al transitar por las rutas debido a la posible acumulación de aguanieve en los sectores más bajos.