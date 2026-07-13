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Tristeza en el cine por la muerte de Sam Neil, protagonista de Jurassic Park

El aclamado actor neozelandés falleció este lunes a los 78 años de edad en Sídney, Australia.
Por Redacción Red43

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El aclamado actor neozelandés Sam Neill falleció este lunes a los 78 años de edad en Sídney, Australia.

 

Su familia confirmó la triste noticia con un comunicado oficial, destacando que su muerte fue de carácter "repentina e inesperada", pero aclarando que al momento del deceso se encontraba libre de cáncer.

 

Sam Neill dejó una huella imborrable en la cultura popular, siendo mundialmente reconocido por interpretar al paleontólogo Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park.

 

A lo largo de su prolífica carrera de cinco décadas, protagonizó más de 150 producciones, incluyendo aclamados filmes como El piano y su memorable rol televisivo como el Mayor Chester Campbell en Peaky Blinders

 

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