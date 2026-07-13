"Voz Joven en la Legislatura": 33 escuelas de todo Chubut se inscribieron al programa

La inscripción para esta primera edición superó las expectativas previstas al cierre del 30 de junio. Ante el gran interés generado, la selección de las 27 escuelas participantes se realizará mediante un sorteo. Cinco proyectos finalistas llegarán a debatir sus propuestas en una sesión simulada dentro del propio recinto de la Legislatura provincial.

Con una convocatoria que superó las expectativas, la Legislatura del Chubut cerró las inscripciones al programa Voz Joven en la Legislatura. Se trata de una iniciativa impulsada a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Emanuel Fernández que busca acercar a estudiantes de los dos últimos años del Nivel Secundario al funcionamiento del Poder Legislativo a través de una experiencia participativa. Se registraron inscripciones de establecimientos educativos de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, Rawson, Gaiman, Puerto Madryn, El Hoyo, Cholila y Río Senguer.

Al respecto, el diputado Emanuel Fernández expresó que 33 escuelas de distintas localidades de la provincia completaron su inscripción, superando el cupo previsto de 27 establecimientos educativos. Debido al alto nivel de participación, la selección de las instituciones se realizará mediante un sorteo que tendrá lugar en el ámbito de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación que preside la diputada Sonia Cavagnini e integran legisladores de los distintos bloques políticos.

"Con este programa buscamos que los jóvenes conozcan de manera práctica el funcionamiento del Poder Legislativo. Para ello, los estudiantes participarán de un proceso de formación y acompañamiento técnico que culminará con un simulacro de sesión legislativa en el recinto", remarcó Fernández.

El legislador agregó que el próximo 30 de julio se dará a conocer el listado de las escuelas seleccionadas. Luego de esa fecha, se realizará una reunión informativa con las instituciones participantes, en la que el equipo técnico de la Legislatura brindará detalles sobre el desarrollo del programa y el proceso de elaboración de los proyectos de ley.

"Dentro de este proceso, se conformará una comisión especial integrada por representantes de todos los bloques legislativos, que acompañará a las escuelas durante la etapa de trabajo, brindando asesoramiento sobre la elaboración de las iniciativas, sus fundamentos, el articulado y las competencias propias del Poder Legislativo", explicó.

Una vez presentados los proyectos, se llevará adelante una instancia de evaluación para seleccionar cinco propuestas finalistas. Cada una de las escuelas designará a un máximo de cinco estudiantes para representarla en una sesión especial en la Legislatura del Chubut, donde se debatirán las iniciativas elegidas, replicando fielmente el funcionamiento de una sesión parlamentaria.

EBW