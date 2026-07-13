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Por Redacción Red43

¿Cómo está el camino entre Esquel y Trevelin?

Vialidad Nacional emitió el primer parte de la mañana del Plan Invernal. Recomiendan circular con mucha precaución debido a las condiciones de visibilidad reducida y agua en sectores.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional presentó el primer informe de rutas de la jornada correspondiente al Plan Invernal en Chubut. Respecto a la Ruta Nacional N° 259, específicamente en el tramo que une Esquel con Trevelin, se informó a primera hora que la calzada se encuentra mojada por lluvia y presenta acumulación de agua en varios sectores.

 

Asimismo, las banquinas registran barro en algunas zonas y la visibilidad se encuentra reducida por la presencia de neblina y persistentes precipitaciones. Ante este panorama, se advierte también sobre el peligro por la posible presencia de animales sueltos y ráfagas de viento en el trayecto.

 

Actualmente, los equipos del organismo vial se encuentran realizando recorridos preventivos para garantizar la seguridad. Las autoridades locales solicitan a los conductores transitar con extrema precaución y recuerdan que la información actualizada del resto de los caminos nacionales en la provincia puede consultarse en el sitio web oficial de Vialidad.

 

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