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Por Redacción Red43

Festejos pacíficos en Chubut

Chubut festejó el triunfo de la Selección con un masivo operativo de seguridad preventivo que garantizó celebraciones pacíficas en toda la provincia, registrándose solo detenciones menores por contravenciones. 
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut desplegó un operativo que incluyó a 1500 efectivos en toda la provincia para acompañar los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Las celebraciones, que reunieron a más de 65 mil personas, se desarrollaron con un comportamiento ejemplar en la mayoría de las localidades y con incidentes menores. El despliegue incluyó a personal convencional y a cuerpos especializados como Infantería, la División Canes, Seguridad Bancaria y la Policía Montada, coordinando tareas con la APSV y municipios.

 

Comodoro Rivadavia fue el epicentro con una marea de 45.000 hinchas. A pesar de la masividad, un dispositivo de 200 uniformados logró que no se registraran delitos, contravenciones ni incidentes.

 

En el resto de las ciudades hubo intervenciones menores asociadas mayoritariamente al consumo de alcohol y disturbios. En Trelew, con 10.000 personas y 170 policías, hubo 4 aprehendidos por ebriedad e incitar a reñir. En Puerto Madryn, con 8.000 hinchas y 200 efectivos, se registraron 4 aprehendidos y el secuestro de bebidas y un arma blanca. En Rawson se concentraron 1.600 personas con 50 efectivos, finalizando con 5 aprehendidos. Por su parte, los reportes de Esquel, Sarmiento y Trevelin indicaron que las coberturas de seguridad finalizaron sin novedades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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