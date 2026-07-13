Curso de manipulación de alimentos en Trevelin: inscripciones abiertas

La Dirección de Bromatología de Trevelin confirmó la realización de un nuevo curso de capacitación para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos, un requisito indispensable para todas aquellas personas que realicen actividades en contacto con sustancias alimenticias. Las jornadas se desarrollarán los días jueves 6 y viernes 7 de agosto en el horario de la mañana.

Los interesados en participar ya pueden realizar el trámite de inscripción de manera presencial en las oficinas de Bromatología, ubicadas en la intersección de la Avenida Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich. Asimismo, las autoridades locales indicaron que los detalles técnicos de la cursada y el acceso a la plataforma digital se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la institución.

El programa de actividades para la primera jornada comenzará el jueves 6 de agosto a las 8:30 con la correspondiente acreditación de los asistentes. Posteriormente, a las 9:00, se dará inicio formal a las actividades con las palabras de apertura y el dictado del primer módulo sobre generalidades del sector, a cargo de la técnica Stella Maris Velásquez, quien también expondrá seguidamente sobre las condiciones para lograr alimentos seguros. Tras un breve receso de veinte minutos, la licenciada Karina Andrea Jones cerrará el día con un bloque extendido enfocado en las cinco claves de la inocuidad alimentaria.

El viernes 7 de agosto la actividad se reanudará a las 8:30 con una disertación de Velásquez dedicada al análisis y prevención de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Luego, Jones abordará la normativa y pautas para la elaboración y manejo de alimentos libres de gluten. Tras el intervalo de descanso, se completarán los módulos formativos con instrucciones sobre el manejo adecuado de depósitos y mercaderías en establecimientos comerciales, y una última sección sobre nutrición basada en las guías alimentarias para la población argentina. El cierre de la capacitación consistirá en la toma de un examen integrador presencial que se extenderá hasta el mediodía.

EBW